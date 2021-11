Ongeveer SRD 7 miljoen aan Covid boetes uitgedeeld

Henry Seedorf, Commissaris van Politie, heeft op de gisteren gehouden Covid persconferentie een beeld geschetst inzake de rol van de politie bij het algehele covid-19 gebeuren. Seedorf sprak op de COVID-19 persconferentie over de handhaving. Dat de politie afgestapt is van het overbrengen van lockdown overtreders, met het oog op het bijbrengen van een stukje zelfverantwoordelijkheid bij de burgers. De politie heeft een trend gevolgd, voor wat betreft de gedragingen, en is helemaal niet tevreden over wat zij ziet en constateert, bij de toepassing van de handhaving die vertaald worden door ruime gedragingen ten toon te spreiden, die in strijd zijn met de covid maatregelen. Er is bij de politie gesproken over de vele uitnodigingen ter bijwoning van huis en andersoortige feesten, die onnodig druk uioefenen, op het personeelsbestand. Omdat naast de covidhandhaving, de politie ook nog moet zorgen voor de handhaving van de reguliere zaken, de openbare orde rakende” Ik moet zeggen dat het ons ook zorgen baart, omdat ook vermoeidheid te merken is bij het personeel, niet alleen fysiek, maar ook eist het een mentale tol”. Seedorf schetste een beeld van de reeds opgelegde boetes over het afgelopen jaar. Die komen op ongeveer SRD 7 miljoen aan uitgeschreven boetes. Het is zo, dat de overtreder in de gelegenheid gesteld wordt die te voldoen, op een rekening van het ministerie van Financiën, hoeveel er daadwerkelijk is gestort, hebben wij nog geen zicht op. Maar de minister heeft de mogelijkheid bestuurlijke dwang toe te passen, dit betekent dat, indien betrokkene de betaling niet voldaan heeft, ruimte bestaat beslag te leggen op zaken”. Aldus seedorf. Volgens de politie commissaris zijn zaken die nog steeds verboden zijn: mond en neusbeddeking, indien u dat niet opheeft levert dat een boete van SRD 500,- op, verbod om niet op de toegestane tijden en dagen zich op de openbare weg te begeven is SRD 700,- samenscholing SRD 850,- het negeren van het ambtelijk bevel van groepen meer dan het aantal toegestane mensen is SRD 700,- Verbod op feesten is SRD 10.000, verbod bijeenkomsten rouwzittingen van meer mensen dan toegestaan SRD 500,- verbod thuis kerkdiensten waarvan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen SRD 500,- verbod contactsporten 850 srd, verbod alcoholhoudende dranken in het openbaar, en het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten SRD 850,- . Dat geeft volgens Seedorf dan een beeld, wat de gedragingen in het kader van het covid gebeuren, en de verboden zijn.