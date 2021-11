Beleggers beschouwen bezorgdheid Omicron variant als overdreven

Olieprijs kaatst met 5% terug

De olieprijs kaatste maandag met bijna 5% terug tot USD 76 per vat, aangezien sommige beleggers de malaise van vrijdag in olie en financiële markten uit bezorgdheid over de variant van het Omicron-coronavirus als overdreven beschouwden. Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gewaarschuwd dat het, die weken kan duren om de ernst van de variant te begrijpen, zei een Zuid-Afrikaanse arts die gevallen heeft behandeld, dat de symptomen van de variant tot nu toe mild waren. Brentolie was USD 3,41, of 4,7%, hoger op USD 76,13 tegen 0920 GMT, na een daling van USD 9,50 op vrijdag. U.S. West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie steeg met USD 3,07 of 4,5% naar USD 71,22, na een daling van USD 10,24 in de vorige sessie. “We zagen enige correctie omdat de daling van de olieprijzen van vrijdag overdreven is”, zegt Tatsufumi Okoshi, senior econoom bij Nomura Securities.

Ook Europese aandelen herstelden maandag, terwijl safe-haven obligaties terrein verloren. Ruwe olie boekte vrijdag zijn grootste eendaagse daling sinds april 2020, omdat beleggers vreesden dat maatregelen voor virusbeperking, zoals reisverboden, de vraag zouden temperen. “Ik kan niet anders dan het gevoel hebben dat de dieptepunten van vrijdag waarschijnlijk het koopje van het jaar waren als je een oliekoper was, speculatief of fysiek”, zei Jeffrey Halley van makelaardij OANDA.

Japan zei maandag dat het zijn grenzen zou sluiten voor buitenlanders, aangezien de op twee na grootste economie ter wereld zich bij Israël voegde bij het nemen van de zwaarste maatregelen tegen de variant. De opkomst van Omicron heeft een nieuwe uitdaging gecreëerd voor de Organisatie van Olie-exporterende Landen en haar bondgenoten, bekend als OPEC+, die deze week bijeenkomen om beleid vast te stellen. De groep heeft deze week technische vergaderingen uitgesteld om tijd te winnen om de impact van Omicron op de vraag te beoordelen, maar Rusland zei dat het geen noodzaak ziet voor dringende actie op de markt, en bagatelliseert de mogelijkheid van wijzigingen in de OPEC+-olieovereenkomst.

Ook, op de radar van de oliemarkt deze week, worden de besprekingen over het nieuw leven inblazen van het nucleaire akkoord van 2015 met Iran, dat zou kunnen bijdragen aan het wereldwijde aanbod als er een deal wordt bereikt, maandag hervat.

Bron: Reuters