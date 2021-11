Aanpassing inreisbeleid noodzakelijk ter bescherming bevolking

De Surinaamse regering vindt het noodzakelijk de import en de verspreiding van de Omicron-variant van het Covid-19 virus zo lang mogelijk tegen te gaan en het risico zo klein mogelijk te houden. Dit vertelt de van COVID-19 herstellende minister Amar Ramadhin gisteren tijdens de COVID-19-persconferentie Op advies van het Outbreak Managementteam en deskundigen, heeft de regering de covid-maatregelen wederom moeten aanpassen, waaronder het inreisbeleid. Met betrekking tot het inreisbeleid, en wel de classificatie van hoog risico en laag risicolanden, gelden vanaf vandaag, andere maatregelen. Gezien er rechtstreekse vluchten komen naar Suriname uit de Verenigde Staten (VS) en Nederland, waar onder meer de Omicron-variant reeds is opgedoken, worden deze twee landen als hoog risicolanden, gemarkeerd. Alleen volledig gevaccineerden uit de hoog risicolanden mogen naar Suriname afreizen en wel met overleg van een PCR-test van maximaal 48 uren voor vertrek en wel bij een officiële geaccrediteerde testlocatie. Daarnaast moeten deze reizigers op de 3e dag in Suriname een antigeentest afnemen bij een door de overheid vastgestelde testlocaties. Deze zal officieel bekend worden gemaakt, aldus de minister van Volksgezondheid. De bewindsman zei verder dat als de reiziger, na dag 3 verplicht gestelde testmoment, positief is, dat deze wordt geadviseerd zich te isoleren conform de bestaande isolatie- en quarantainerichtlijnen. Dit wordt schriftelijk meegegeven. Daarnaast dient de reiziger zich aan te melden bij een huisarts voor monitoring. De minister zei ook dat de regering de mogelijkheid bekijkt positief COVID-19 bevonden reizigers, centraal te monitoren. Alle reizigers dienen het gegeven testbewijs voor vertrek van het land van herkomst te overleggen. De reiziger die het testbewijs niet heeft kunnen overleggen, wordt een boete van Euro 100 of de tegenwaarde in Surinaamse Dollars opgelegd.

Voor reizigers uit laag risicogebieden geldt alleen het volgende: het overleggen van een PCR-test van maximaal 72 uren voor vertrek of een antigeentest van maximaal 24 uren voor vertrek. Minister Ramadhin benadrukt dat de lijst van hoog risicolanden zal worden bijgewerkt, aan de hand van de volgende ontwikkelingen rondom de Omicron-variant op de wereld. Recentelijk zijn Denemarken, Italië en Engeland toegevoegd aan de lijst waar Omicron vastgesteld is. Het is ook afwachten op de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor informatie over Omicron en de richtlijnen hoe verder te gaan. Het inreisbeleid zal spoedig worden door gecommuniceerd met de sector.