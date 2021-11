WAAR ZIJN DE EIGENAREN VAN CONTAINERS MET DRUGS?

Op de Dr. Jules Sedney Haven werd afgelopen week wederom een behoorlijke hoeveelheid drugs onderschept en in beslag genomen. In de ochtend van woensdag 24 november werden zeven vrachtcontainers, waarin volgens het vereiste manifest hout was geladen, aangehouden door leden van het Justitieel Interventie Team (JIT) in samenwerking met het KPS, waaronder leden van de onderdelen Forensische Opsporing, Arrestatie Team, Narco en de hondenbrigade. De operatie en het onderzoek werden geleid, door het JIT, in samenwerking met de Port Control Unit ( PCU). Na het onderzoek is gebleken, dat in 4 van de 7 stalen vrachtcontainers er ruim 350 kilo cocaïne verstopt zat. Naar verluidt, is er reeds een persoon in deze zaak aangehouden. Het onderzoek is naar wij vernemen in volle gang.

Keerpunt is van mening dat de ene persoon die nu is aangehouden, gewoon voor de leeuwen wordt gegooid en dat de werkelijke eigenaren van deze vrachtcontainers zich altijd zullen verschuilen achter andere “kleine jongens”.

In de afgelopen maanden verschenen in de media verschillende berichten met betrekking tot drugsvangsten die zouden zijn gedaan in onze haven en andere lokaties. Hierna werden onder meer truckchauffeurs, havenpersoneel en enkele douaniers ingesloten. Echter, in geen van de gevallen werden de namen van de eigenaren van de drugs genoemd. Wij weten bijna zeker, dat de namen die staan op de formulieren en het manifest van de containers “stro-mannetjes” zijn en dat de bigi dagu zich direct zou laten linken voor het geval dat de zaak zou bossen. Het is zeer opvallend, dat de politie nog niet achter de bezitters is gekomen, of worden ze beschermd door hoge functionarissen? Onvoorstelbaar is het dat de ‘kleine man’ altijd de eerste is die in de kraag wordt gevat. Of kiest men ervoor, de namen bewust niet publiekelijk te maken?

Wat als een paal boven water staat, is gebleken uit statistieken van het NRA- rapport, namelijk dat de drugshandel de hoogste dreiging vormt voor Suriname in het kader van het bevorderen van money laundering en terrorismefinanciering. De dreiging van de drugshandel komt voornamelijk uit drugs producerende landen die Suriname gebruiken als doorvoerhaven. Een van de conclusies uit de NRA is, dat gelet op het gemak waarmee drugs verplaatst, vervoerd en geëxporteerd kunnen worden in Suriname, het meer dan aannemelijk is dat er mogelijk sprake is van een diepgewortelde corruptie in bepaalde overheidscontrole instanties die mogelijke banden hebben met criminele organisaties.