VIJFDE GOLF VERWACHTBAAR, maar hij moet worden voorkomen

Medische deskundigen in ons land hebben onlangs benadrukt, dat de covid-besmettingscijfers de laatste weken aan het afnemen zijn, maar gezien het feit dat we nog geen hoge vaccinatiegraad bij de bevolking hebben, is het geen reden, om vroeg te juichen. Het is heel bemoedigend, te zien dat de covidcijfers aan het verbeteren zijn, en we zullen volgens Keerpunt blijven hopen dat het na december, de feestmaand zo zal zijn. Ofschoon we aan de dalende kant lijken te zijn van de vierde golf, moeten we er wel zeker van zijn en verwachten, dat we de vijfde golf zullen krijgen. Het heeft er veel mee te maken, dat we steevast de coronagolven van de andere landen volgen, met name Nederland en onze buurlanden. Als we naar de landen in Europa kijken, dan merken we, hoe slecht de covid-situatie daar nu is. Veel medische deskundigen wa-ren in het begin van 2021, er zeker van, dat vaccinatie tegen COVID-19, alleen de oplossing zou zijn om uit de pandemie te geraken. Hoewel vaccins misschien wel het belangrijkste hulpmiddel zijn bij de bestrijding van het coronavirus, kan nu volgens specialisten echter niet ge-steld worden, dat het de overdracht zelf zal uitroeien. Ofschoon Ierland, de hoogste vaccinatiepercentages in Europa heeft 89,1%, heeft de Ierse regering deze week toch een avondklok ingevoerd voor de horecasector. Ook in Portugal, waar 87% van de totale bevolking ook is in-geënt, overweegt de regering om nieuwe maatregelen door te voeren; voorkom daarom dat de coronabesmettingen tijdens de feestdagen toenemen. In Nederland breken ze dagelijks het record van positieve testen. Doordat ons luchtruim ook open is voor toeristen, en ons vaccinatiepercentage nog heel erg laag is, moeten we de maatregelen van de andere landen opvolgen en ons voorbereiden op een vijfde ramp. Zoals landen nu reeds geconcludeerd hebben, zal alleen een relatief hoge vaccinatiegraad, niet voldoende zijn om de verspreiding van COVID-19 te stoppen. Het vaccin blijft volgens medische deskundigen, desondanks een zeer goede bescherming bieden, maar we zullen ons wel strikt aan de anti-covid-maatregelen moeten houden om de vijfde golf te voorkomen. De PAHO-directeur verduidelijkte, dat naast vaccinatie, de volksgezondheidsmaatregelen, de sleutel zijn om de verspreiding te verminderen. Deze omvatten het dragen van maskers, sociale afstand nemen en het vermijden van grote bijeenkomsten. Als we naar Nederland kijken, kunnen we constateren dat zij de kennis niet hadden, die wij nu wel hebben en dat is zo gauw als mogelijk boostershots tijdens de vierde golf toe te dienen”,aldus dokter Asin.