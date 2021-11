CONTROLE OP ARTSEN MOET GEHANDHAAFD WORDEN!

Het is een grote noodzaak dat er een controle komt op artsen. Dit omdat vaker is gebleken, dat bepaalde artsen smeergeld aannemen of derden onder pressie zetten voor grove bedragen. Dit valt ook onder criminaliteit, dus het Openbaar Ministerie kan worden betrokken. Een schoolvoorbeeld hiervan, is de kwestie waarbij artsen in de nachtelijke uren bolletjes cocaïne hebben verwijderd en daarbij zelfs valse identiteiten hebben gebruikt. Deze kwestie blijkt plotseling in een doofpot te zijn beland, terwijl wij van verpleegkundigen verwachten, dat zij altijd correct zijn. Een ander zaak die vaker vanwege de gemeenschap is aangekaart, maar niet echt serieus wordt genomen betreft het gegeven dat bejaarden na hun dood vaak als covid-19 doden worden genoteerd. Dit omdat er een bepaalde dubieuze samenwerking is tussen de artsen en uitvaartbedrijven. Waarom wordt dit niet onderzocht? Zolang de controle uitblijft, zullen bepaalde artsen hun bizarre gangetje gaan en zullen patiënten slechts worden gezien als cliënten.

Niets mis daarmee, maar het probleem begint, wanneer er bewust geld wordt afgetroggeld van derden. Wordt het niet tijd, dat artsen een maandelijks salaris gaan verdienen? Of dat er een onderzoek volgt naar hun vermogen. Naar verluidt bezitten bepaalde medici in ons land rekeningen en huizen in het buitenland. Bij met name een politieagent was dit reeds allang onderzocht en werd er een lijn getrokken naar de onderwereld.