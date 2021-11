‘Commerciële binnenlandse vluchten zijn niet toegestaan’

Vanaf morgenavond zijn de covid-maatregelen aangepast. Het uitgaansverbod is vanaf maandag 29 november wederom vastgesteld van 21:00 uur in de avond tot 5:00 uur in de morgen. De openingstijden van commerciële lokaliteiten en restaurants zijn nu tot 20:00 uur (met uitzondering van bezorging).

Binnenlandse vluchten

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Volledig gevaccineerd

Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 29 november 2021 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, zonder dat zij toestemming behoeven.

Sport

Contactsporten zijn toegestaan voor volledig gevaccineerde sporters, met inachtneming van de geldende preventieprotocollen. Individuele sporten en non-contactsporten zijn eveneens toegestaan. Indien er competities worden opgestart, dan dienen deze zonder publiek worden gespeeld.