Start trainingen front office en keukenassistent in Commewijne

De Suriname Hospitality and Tourism Training Center (SHTTC), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), is gestart met een 10-daagse training van de vakken Front Office en Keukenassistent. Deze trainingen zijn onderdeel van het Basic Needs Trust Fund (BNTF) project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen”, met als doel het versterken en/ of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen. De trainingen zijn gestart op 22 november 2021 te Commewijne.

Rabin Boeddha, waarnemend directeur van de SHTTC, heeft verteld dat het een bijzonder moment is voor Commewijne met de start van deze trainingen. Bij het succesvol afronden van de trainingen kunnen de cursisten ervoor zorgen dat er een goede ontwikkeling komt in de horecasector van het district. Boeddha heeft de jongeren aangemoedigd de kansen met beide handen aan te grijpen en met de opgedane kennis en vaardigheden zich een positie te verzekeren op de arbeidsmarkt.

Districtscommissaris (DC) Mohamedsafiek Rajab en Evert Karto, lid van De Nationale Assemblee, hebben verklaard dat Commewijne een aantrekkelijk district is voor toeristen en de start van deze trainingen een stap in de goede richting is in de horeca sector. Zij hebben verklaard dat de cursisten, met de juiste vaardigheden en skills, het district naar een hoger niveau kunnen tillen. Ook Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken, heeft de cursisten aangemoedigd om zich volledig in te zetten en de trainingen succesvol af te ronden. Mangroe heeft de cursisten verteld dat zij met een behaald certificaat kunnen solliciteren bij de horeca ondernemingen of zelf een kleine onderneming starten.

Minister Rishma Kuldipsingh van AW&J heeft gezegd trots te zijn op de cursisten door hun deelname aan de trainingen. Kuldipsingh zei dat het ministerie door middel van het verzorgen van kosteloze trainingen aan de jeugd, ze voorbereidt op de arbeidsmarkt. Met de aangeleerde vaardigheden hebben zij de basistools voor het opzetten van een eigen onderneming. De bewindsvrouwe heeft te kennen gegeven dat zelfredzaamheid prioriteit geniet binnen het beleid van het ministerie, waarbij de vakscholen een belangrijke rol spelen. Verder heeft zij de jongeren aangemoedigd om zich in te zetten en de trainingen succesvol af te ronden.