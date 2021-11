Noodkreet bewoners Sidoredjoweg

De bewoners van de Sidoredjoweg een zijweg van de Poerwodadieweg in Wanica, zijn ten einde raad. De Sidoredjoweg verkeert momenteel in zo een slechte staat, dat er dagelijks wagens in de blubber blijven vastzitten. Er is bij het districtsbestuur gevraagd om een spoedige aanpak van deze zijweg, maar tot nog toe, werd er niet ingegrepen. De voormelde bewoners van de Sidoredjoweg doen thans een beroep op minister Nurmohamed, ze uit deze ellende te helpen. De weg is nu zo slecht, dat zelfs terreinwagens in de modder blijven steken. Ook andere zijwegen ter plekke verkeren in een soortgelijke slechte staat.