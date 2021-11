‘Maatregelen getroffen om verspreiding COVID-19 te voorkomen’

De districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost Ricardo Bhola benadrukte gisteren tijdens een persconferentie van de Presidentiële Werkgroep 46 jaar Srefidensi, dat er op 25 november wél een avondklok geldt. ‘’Hoewel er geen totale lockdown is op Srefidensi, is de avondklok nog steeds van kracht‘’, stelde Bhola. De avondklok zal volgens hem normaal om 23.00 uur ingaan en zal duren tot de volgende ochtend 5.00 uur. Veder stelde Bhola, dat er maatregelen getroffen zullen worden, om een mogelijke verdere verspreiding van het coronavirus te remmen en voorkomen. In dat kader is er een veiligheidszone ingesteld, waarbij verschillende wegen in het stadscentrum de avond van te voren afgesloten zullen worden. De veiligheidszone zal volgens de burgvader om 18.00 uur op 24 november ingaan en duurt tot 14.00 uur op 25 november. Wakapasi, Palmentuin en omgeving zullen volgens Bhola ook afgesloten worden. Op 25 november zullen de festiviteiten om klokslag 6.00 uur beginnen met de 21 minuutschoten. Rond 10.00 uur zal president Chandrikapersad Santokhi, de verschillende eenheden inspecteren. De organisatie heeft liever dat men weg blijft, met andere woorden geen groot publiek. ‘’Grote menigte, willen wij voorkomen”, stelde Bhola. De burgervader zegt, dat het uitgaansverbod op nationale feestdagen is opgeheven, dit betekent dat mensen gewoon weer op die dagen over straat mogen.

‘’Dit betekent niet, dat we tot in de vroege ochtend met z’n allen op de openbare weg zullen zijn. De avondklok, blijft onverkort gehandhaafd. Die gaat in om 23.00 uur en eindigt om 5 uur”, benadrukte Bhola. Hij verklaart dat er lang over is nagedacht over hoe de Onafhankelijkheidsdag het beste te vieren, terwijl de orde, rust en veiligheid gegarandeerd zijn.

Echter lijkt de oplossing volgens hem hierin gevonden te zijn, en wel dat het grotere publiek weg te houden van de viering. Bhola zegt veder, dat er op die dag uitsluitend toegang zal zijn voor de deelnemers aan de parade en het defilé, de regeringsdelegatie, ondersteunend personeel, genodigden uit binnen- en buitenland, en de geaccrediteerde pers.

De Srefidensiviering zal volgens Bhola een sober en aangepast karakter hebben, daarom verzoekt hij de samenleving, de activiteiten zoveel mogelijk van huis uit te volgen.

‘’Ik roep u allen op alstublieft rekening te houden met de maatregelen, de MoHaNaregels, om een goed verloop van de dag te hebben. Blijft u liever thuis. Volg het via de televisie of de radio”, aldus Bhola.

door Orsilia Dinge