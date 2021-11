Geen total lockdown op 25 november:

‘Verantwoordelijkheid leggen bij samenleving heeft voorheen ook niet gewerkt’

De regering heeft ervoor gekozen op 25 november, de 46ste herdenking van de Onafhankelijkheid van Suriname, geen total lockdown af te kondigen. NDP-parlementariër Stephen Tsang, om een reactie gevraagd, zegt in een gesprek met De West, dat het niet bepaald verantwoordelijk is, dat er geen total lockdown is afgekondigd voor deze dag, vooral omdat het een nationale vrije dag is. De overheid heeft om de massa buiten de binnenstad te houden, een veiligheidszone ingesteld. Dit houdt in dat een deel van Paramaribo Centrum vanaf 24 november om 18.00 tot 25 november 14.00u wordt afgebakend voor het publiek. Alleen specifieke groepen worden toegelaten tot de parade en defilé. De rest van de samenleving moet het gebeuren maar op de televisie volgen. Tsang geeft aan dat de minister van Volksgezondheid al enige tijd de verantwoordelijkheid voor de covid-19 bestrijding heeft gelegd bij de bevolking, waarna de maatregelen werden versoepeld. “De eigen verantwoordelijkheid leggen bij het volk heeft niet gewerkt. Die heeft ervoor gezorgd dat we in de vierde golf zijn beland. We zijn nog niet uit de vierde golf en hetzelfde beleid wordt voortgezet. Op basis waarvan was dit beleid gemaakt en waarom wordt het voortgezet?”, vraagt Tsang zich af. Na de 14.00u op 25 november zal de veiligheidszone weer opengesteld worden en zijn alle wegen en etenszaakjes weer open voor het publiek.

Er zijn behalve de MoHaNa-regels geen extra maatregelen getroffen om het publiek buiten de binnenstad te houden. De regering volstond met de burgers te vragen, zich te houden aan de covid-19 maatregelen indien zij de binnenstad aandoen. Tsang is van mening dat indien de regering zo een aanpak doorvoert vooral de handhaving in place zou moeten zijn, maar dat is niet het geval. Hij vraagt zich af, waarmee de regering bezig is en of zij richting een vijfde golf wenst te gaan.

“Als we willen gaan naar het normale, moet de handhaving in place zijn, maar zelfs de vaccinatie loopt niet zoals het moet, dus het is onverantwoordelijk”, stelt Tsang.

Hij denkt dat de besmettingen zullen oplopen, als weer zoveel mensen op de been komen.

Tsang haalt aan, dat zowel de burgers als de regering verantwoordelijk gesteld kunnen worden daarvoor, maar dat het de verantwoordelijkheid is van de regering om ervoor te zorgen, dat de veiligheid is gegarandeerd. “De regering gaat achteloos om met de situatie. Het heeft niet gewerkt, maar men doet het toch. Het is niet te bevatten”, aldus Tsang.

door Priscilla Kia