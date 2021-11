88 jarige rijdt zwerver dodelijk aan

Een voetganger wiens personalia nog niet bekend is en een zwerversbestaan leed, is in de avond van maandag 22 november door een 88 jarige in een personenauto dodelijk aangereden nabij de Antondragtenweg.

Het voorlopig politioneel onderzoek wees uit, dat zowel de 88-jarige autobestuurder A.R. als de voetganger zich over voormelde weg verplaatsten. Beiden kwamen vanuit de richting van Leonsberg en gingen richting de Bonistraat. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de aanrijding ter hoogte van de Powisistraat heeft plaats gevonden. De afdeling Digitale Recherche zal met de in veiligheid gestelde camerabeelden het technisch onderzoek in samenwerking met de afdeling Forensische Opsporing verrichten.

Hangende het onderzoek is het ontzielde lichaam van de voetganger in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Nadere bijzonderheden omtrent dit bericht volgen