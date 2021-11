Tegen beter weten in, heeft de huidige regering besloten op 25 november aanstaande onze onafhankelijkheidsdag, geen lock down af te kondigen. Al het gehele jaar, sinds het fiasco met de Paghwadag en de daarna volgende totale lock downs, heeft de regering temidden van de nog geldende vierde Covid-19 golf die ons al heeft gebracht naar meer dan 11.00 doden, besloten 25 november geheel open te gooien. Dat wil zeggen, dat men zich op die dag vrij en blij over het gehele land zal kunnen verplaatsen en dat er van social distancing geen sprake zal zijn of te hoeven zijn. Want al propageert deze overheid al vele maanden de MoHaNa gebruiksregels, en dringt ze er bij herhaling op aan, dat men de afstand van 1.5 meter ten opzichte van elkaar moet handhaven, denkt ze toch zeker niet, dat men zich op 25 november massaal daaraan zal houden. Er is door deskundigen zeer nadrukkelijk op gewezen, dat we nog in de vierde Covid-19 golf zitten en dat die heel gemakkelijk kan overslaan in een vijfde, als we te snel en veel overgaan tot versoepeling van de anti-Covid-19 maatregelen. Maar politici denken vermoedelijk uit zuiver populistische overwegingen niet aan de vreselijke gevolgen van een vijfde Covid-golf, zoals die zich bijvoorbeeld nu manifesteert in Nederland en andere delen van Europa en nemen liever het risico, ‘’Russian roulette’’ te spelen met de gezondheid van dit volk. De politieke partij NPS heeft totaal terecht in een bericht aangegeven, dat het heel onverstandig is een publieke viering op 25 november toe te staan door de lock-down niet te handhaven zoals bijvoorbeeld bij Divali het geval was. Gezien de huidige toestand waar we nog steeds in zitten, met betrekking tot de Covid-19 bestrijding, is er totaal geen reden voor een verdere uitbreiding van de versoepeling van de maatregelen. Veel jeugdigen die misschien nog niet besmet zijn geraakt, zullen de straat opgaan en het virus oplopen en het dan ook weer naar huis brengen en anderen van het gezin besmetten. Is dit het wat deze regering in de hand wenst te werken? Is dit het wat de regering de reeds zo zwaar gemangelde mens in de zorg, nogmaals wenst aan te doen? Wij willen niet aan doemdenken doen, maar kunnen wel voorspellen dat het niet lockdownen op 25 november, het aantal Covid-19 besmettingen drastisch zal vermeerderen en de deur zal openen voor de vijfde golf en zijn zeer desastreuze gevolgen. We weten wat voor consequenties een vijfde golf voor de ziekenzorg zal hebben en toch nemen we tegen beter weten in een bizare beslissing, die ronduit desastreuze gevolgen zal kunnen opleveren.