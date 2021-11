Rijbewijs ingevorderd van onoplettende autobestuurder die bromfietser aanreed

De politie van het bureau Latour heeft onlangs op dinsdag 16 november het rijbewijs van de 49-jarige autobestuurder B.S. ingevorderd.

B.S. veroorzaakte op donderdag 11 november omstreeks 08.56 uur een aanrijding aan de Coesewijnestraat. Daarbij reed hij ter hoogte van pand no.102 een bromfietser met duo rijdster aan. De 44-jarige bromfietser S.N. en zijn vrouw liepen bij deze aanrijding letsels op.

Uit het onderzoek politie is gebleken, dat kort voor de aanrijding de bromfietser over het rijwielpad van de Coesewijnestraat reed. Hij kwam vanuit de richting van de Nieuw weergevondenweg, gaande in die van de Duisburglaan. De autobestuurder reed in tegenovergestelde richting. Ter hoogte van de Geertruidenbergweg wilde hij rechts afslaan om vervolgens zijn weg voort te zetten. Echter werd op dat moment door een politieagent die bezig was het verkeer te regelen aan B.S. het bevel gegeven om door te rijden. De autobestuurder gaf hieraan gevolg en ter hoogte van pand no.102 sloeg hij rechts af en wilde keren op de berm om zijn weg te kunnen vervolgen naar de Geertruidenbergweg. B.S. lette echter bij het afslaan naar rechts niet voldoende op, waardoor hij de bromfietser met zijn duo rijdster aanreed. S.N. en zijn vrouw hebben letsels opgelopen en werden per ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo.

Naderhand is gebleken, dat de bromfietser een schouderfractuur heeft opgelopen, wat vervolgens heeft geleid tot invordering van het rijbewijs van de autobestuurder B.S..