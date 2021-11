HEEFT HPSG DE REGERING OPGELICHT?

Danwatch heeft in samenwerking met Ekstra Bladet een onderzoek gedaan naar het Deense bedrijf HPSG, dat beweert een groene waterstofcentrale te willen bouwen voor 7,7 miljard kronen in Suriname. Volgens het onderzoek blijken er wat zaken niet helemaal zuiver te zijn. Er is zelfs geconcludeerd, dat achter deze groene zwendel zich cryptische bedrijfsconstructies verschuilen en failliete vastgoedbedrijven. Naar verluidt is het moederbedrijf van HPSG gevestigd in een woning te Amsterdam. Op het zelfde adres is ook een schoonheidssalon en een bedrijf “dat bedrijven helpt bij hun financiële transacties” gevestigd. Keerpunt is naar aanleiding van het artikel m.b.t. het onderzoek van Danwatch en Ekstra Bladet van mening, dat dit allemaal vanaf het begin te mooi leek om waar te zijn en dat de personen die hierachter zitten met spoed onderzocht moeten worden. Toen de Surinaamse regering en de Deense zakenlieden een vertrouwelijk akkoord in maart 2021 tekenden, waren veel zaken nog niet duidelijk aangezien alles zo snel verliep. Een dag na de ondertekeningsceremonie, 20 maart 2021, verschenen op een persconferentie in het gebouw van het ministerie van BIBIS, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Financiën en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, samen met de twee Deense zakenlieden Benny Falk en Jesper Nielsen. Het nieuws ging als een schok door het hele land, want het Deense bedrijf HPSG (Hybrid Power System Group) zal 7,7 miljard DKK investeren in de bouw van een elektriciteitscentrale onder de naam Suriname Green Energy Park, die een revolutie teweeg zal brengen in de groene transformatie van het land. “De wereld is klaar voor Suriname, en nu is Suriname klaar voor de wereld”, verklaarde HPSG-directeur Benny Falk. Er werd verteld, dat de waterstofcentrale van 100 megawatt, elektriciteit gaat opwekken uit water, wind en zonne-energie.

De overtollige energie moet worden opgeslagen als waterstof, wat de energievoorziening intact kan houden als het windstil of donker is. En daar houden de groene beloften niet op. De energiecentrale zal overtollige waterstof en zuurstof exporteren en miljoenen liters schoon drinkwater leveren aan de bevolking van Suriname. De baanbrekende elektriciteitscentrale wordt al in 2023 opgeleverd en zal 600 directe – en 2000 afgeleide banen opleveren in een land met minder dan 600.000 inwoners. De drie ministers en HPSG-directeur Benny Falk legden uit dat het bedrijf een kenniscentrum gaat bouwen, 100 waterstofbussen zal schenken aan het openbaar vervoer van het land, waterstof veerboten zal introduceren en een liefdadigheidsfonds zal oprichten, dat binnen enkele jaren jaarlijks 10 miljoen dollar zal schenken. Het geld gaat naar de renovatie van de basisscholen, gezondheidsklinieken en de aankoop van medische apparatuur voor een plaatselijk ziekenhuis. Het beste van alles is, dat het enorme project Suriname geen cent zal kosten. Volgens HPSG zal het project worden gefinancierd met leningen van “wereldwijd toonaangevende kredietinstellingen”.

Pas als de centrale over twee jaar klaar is, heeft de overheid toegezegd elektriciteit, waterstof en schoon drinkwater tegen een gunstige prijs in te kopen. Nogmaals, leek dit allemaal te mooi om waar te zijn en dan vraag je je af wat willen zij hieruit, want dit soort afspraken hebben altijd een adertje onder het gras? So what’s the catch HPSG? Moet Suriname een arm en een been inleveren aan het einde van de rit? Daarnaast vragen wij ons af hoe het zit met dat ‘hoofdkantoor’ in Nederland. Wie is eigenaar van die woning? Wij zijn van mening, dat dit wel een ‘internationale afgang’ is voor de regering en de betrokken hoofdrolspelers. Wij vragen ons af waarom zij geen due-diligence hebben gedaan, want hoe dom kun je zijn of speelt er meer achter deze zwendel? Of hebben deze mensen de regering Santokhi gewoon opgelicht met hun mooie beloftes?

Op de eerder vermeldde persconferentie noemde Benny Falk HPSG “een Deens kenniscentrum dat dit systeem de afgelopen zeven jaar heeft ontwikkeld”. In het persmateriaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in lokale media wordt HPSG ook voorgesteld als een Deens bedrijf. Maar het onderzoek van Danwatch en Ekstra Bladet toont aan, dat er een mengelmoes is van bedrijven genaamd HPSG en Hybrid Power System Group. Jesper Nielsen is de directeur van een bedrijf genaamd HPSG Help ApS, dat is gevestigd in Hobro. HPSG Help ApS is opgericht door Jesper Nielsen’s dochter Amanda Nielsen, die volgens haar Instagram een “happy, spiritual soul” is en in haar vrije tijd optreedt als DJ met kauwgomblauw haar onder de artiestennaam “DJ Chackra”. We vinden ook een website waar HPSG Help verschijnt als een bedrijf dat websites bouwt, maar tegelijkertijd het logo van de Hybrid Power System Group gebruikt.

Er is contact gemaakt met de dochter van Nielsen, maar zij heeft nooit gehoor gegeven aan het verzoek van de onderzoeksjournalisten. HPSG claimt op zijn LinkedIn vestigingen te hebben in Denemarken, Portugal en Thailand.

Danwatch en Ekstra Bladet hebben verder HPSG-bedrijven geïdentificeerd die eigendom zijn van Jesper Nielsen in Colombia en Ghana. In het lokale bedrijf van HPSG in Suriname is Benny Falk benoemd tot directeur, maar wie eigenaar is van HPSG in Suriname blijkt niet uit de bedrijfsdocumenten, waar Danwatch en Ekstra Bladet inzicht in hebben gekregen.

Naar verluidt worden er documenten verspreid via sociale media, waaruit blijkt dat op 14 januari 2021 voor de notaris is verschenen Xandro G. Graanoogst, geboren te Paramaribo, Suriname die zichzelf identificeert als ondernemer om HPSG Suriname N.V. op te richten als naamloze vennootschap. Als adres van de vestiging, wordt Zwartenhovenbrugstraat 107-109 opgegeven, en het bedrijf wordt opgericht met 100 aandelen voor een waarde van SRD 100.000, die allemaal op naam van Graanoogst staan. Als eerste directeur van het bedrijf wordt door Graanoogst bij de notaris opgegeven de Deense Benny Falk geboren te Kolding, Denemarken.

Merkwaardig is dat er verder geen andere gegevens over Falk staan vermeld in de documenten bij de oprichting.

Wat nog opmerkelijker is, is dat een dag later, op 15 januari 2021 dezelfde Graanoogst bij dezelfde notaris twee andere stichtingen oprichtte en het adres aan de Henri Fernandesweg 101 aangaf.

De twee stichtingen, GHS Renewables en Climate Renewables Services, kregen elk een persoon in het bestuur die in het verleden in het bestuur zaten van de stichting museum of Fine Arts, die reeds eerder was opgericht op 4 februari 2011 aan de Zwartenhovenbrugstraat 107-109 en waar op hetzelfde adres nu staat aangegeven dat HPSG Suriname NV is gevestigd.