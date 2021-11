AANGELEGENHEID VAN TCT, UITEINDELIJK GEEN GEZICHT VOOR OW&C

Onlangs werd door een medium gemeld, dat schoolvervoer in de districten vanaf vandaag, niet meer gegarandeerd zal zijn. Volgens Ambikapersad Kalloe, de penningmeester van de Organisatie van Bus-en Boothouders (OBS) zijn de boot- en bushouders de situatie zat en is het voor hen niet meer mogelijk, de staat voor te financieren. De boot-en bushouders hebben sinds juli 2021 hun gelden niet ontvangen. Er was aan hen beloofd dat zij namelijk 10 november uitbetaald zouden worden, maar echter is dat niet gebeurd. Volgens Kalloe, die ook schoolvervoerder is, zullen slechts de bussen ingezet worden, die nog over brandstof beschikken, omdat er geen geld is om andere bussen vol te tanken. Volgens de schoolvervoerders wordt er wel gehoopt dat de brandstofcompensaties zo snel als mogelijk uitbetaald worden. Enkele bus- en boothouders hadden in het belang van het schoolgaande kind, de acties aangehouden, maar vanwege de financiële situatie hebben ze nu geen andere keus, dan te stoppen. Zij stellen ook hun eigen verplichtingen te hebben, waardoor er geen geld meer is om de bussen te tanken en boten te voorzien van gasoline. Keerpunt heeft recent geconstateerd, dat burgers de laatste tijd heel veel klachten hebben inzake het beleid van minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C), Marie Levens. De laatste maanden wordt ze wel vaker bekritiseerd. Afgelopen week werd er ook al kritiek op de minister geleverd, omdat het ministerie geen geld heeft om vluchten voor leerkrachten te betalen. Vliegmaatschappijen weigerden namelijk de leerkrachten te vervoeren, zolang de achterstallige betaling aan deze bedrijven niet is voldaan. President Santokhi heeft vorig jaar nog aangehaald, dat geld geen barrière mag vormen voor een kind om naar school te gaan. Volgens velen zijn zulke acties onacceptabel, omdat onderwijs als prioriteit gezien dient te worden. De minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana en minister Levens, zullen gezamenlijk oplossingen moeten vinden, omdat kinderen door deze acties een enorme achterstand krijgen. Ook al is dit probleem, een aangelegenheid van TCT, het is uiteindelijk een blamage voor OW&C. Keerpunt blijft ervoor pleiten dat de regering aandacht hieraan schenkt en een mogelijkheid zoekt tot subsidie. Volgens Keerpunt moet er veel meer gedaan worden om dit soort irritante ontwikkelingen te voorkomen.