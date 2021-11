Start vaktrainingen Electro-huisinstallatie en Textiele Werkvormen in Saramacca

In het kader van het Basic Need Trust Fund (BNTF)-9 project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen” zijn de trainingen electro huisinstallatie en textiele werkvormen gestart in het district Saramacca. Het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank en heeft tot doel het versterken en/of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen, teneinde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, hetzij als klein ondernemer of als werknemer. De trainingen voor de 35 cursisten worden verzorgd door de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). De trainingen zijn voor geopend verklaard door minister Rishma Kuldipsingh op vrijdag 12 november 2021 te Saramacca.

Joyce Lapar, directeur SAO, heeft aangegeven dat het ministerie van AW&J de mogelijkheid biedt aan jongeren, kosteloos een training te volgen, om zodoende de vaardigheden te ontwikkelen om op de arbeidsmarkt te komen of voor het opzetten van een eigen onderneming. Dit heeft tot gevolg dat de cursisten na het succesvol afronden van de trainingen een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de economie van Suriname. Lapar heeft aangeduid dat bij de extra inzet van de cursisten, er ook meer prakrijk is en er ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Naomi Esajas-Friperson, heeft laten weten dat het verzorgen van trainingen aan jongeren het bestuur goed doet, omdat aan hen de tools worden gegeven zichzelf verder te ontwikkelen en ze een stap dichterbij ondernemen brengt. Esajas-Friperson heeft verder bekendgemaakt dat dit project ervoor zorgdraagt dat jongeren zelfredzaam worden en dat aansluit bij het beleid van het ministerie. Ook Sherin Bansie-Durga, districtscommisaris van Saramacca, heeft gezegd enorm blij te zijn met dit initiatief van het ministerie van AW&J. Bansie-Durga heeft aangehaald dat de start van deze trainingen een bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van het district. Door het aanleren van vaktrainingen zullen de jongeren zich verder scholen en kans maken op participatie binnen de arbeidsmarkt. De burgermoeder heeft haar dank en felicitaties uitgebracht aan alle actoren voor het realiseren van dit project en wenste de cursisten veel succes toe.

Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken, heeft verteld aan de jongeren dat zij door middel van het opdoen van deze vaardigheden een positieve bijdrage zullen kunnen leveren aan de ontwikkeling van land en district. Mangroe heeft gezegd dat de vraag naar arbeidskrachten groot is en de cursisten hier een verandering in kunnen brengen door de gegeven kans aan te grijpen. Verder heeft de directeur de cursisten aangemoedigd professioneel te zijn en kwaliteit te leveren, om zo dan de vruchten van hun arbeid te plukken.

Minister Rishma Kuldipsingh, zei trots te zijn op de jongeren die de stap genomen hebben de trainingen te volgen, omdat het een stap is richting zelfredzaamheid en ondernemerschap. De bewindsvrouwe heeft benadrukt, dat het ministerie van AW&J door middel van het begeleiden en trainen, ondernemerschap stimuleert. De minister heeft de cursisten ook aangemoedigd om zich verder te scholen en investeren in zichzelf. Kuldipsingh wenste de cursisten veel succes toe en eveneens aangemoedigd.