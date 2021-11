Vakbond EBS op werkbezoek bij president Santokhi

Het bestuur van de Ogane Werknemersorganisatie Suriname (OWOS), de vakbond bij de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) heeft breedvoerig overleg gevoerd met een regeringsdelegatie. President Chandrikapersad Santokhi stond aan het hoofd van deze delegatie. Vicepresident Ronnie Brunswijk, minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en presidentieel adviseur Murwin Leeflang, hebben eveneens deelgenomen aan het gesprek. Het onderhoud vond plaats op maandag 15 november 2021 op het Kabinet van de President. OWOS-voorzitter Steve Geerlings zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat het onderhoud buitengewoon constructief is geweest. “Wij hebben over bedrijfszaken gesproken. Werknemersvraagstukken die actueel zijn binnen het bedrijf en die aandacht behoeven, zijn aangekaart,” aldus de vakbondsman. Hij zei verder dat er ook van gedachten is gewisseld over het invullen van diverse posities binnen de EBS. De OWOS-bestuurder benadrukte dat het overleg vruchtbaar is geweest en er binnen een maand een vervolgmeeting komt. De Ogane Werknemersorganisatie Suriname hoopt begin 2022, een formele vertegenwoordiger te hebben in het nutsbedrijf.