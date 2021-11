Derde COVID-19-injectie of boostershot noodzakelijk of niet?

Velen vragen zich af, of zij na hun tweede dosis van het COVID-19-vaccin, nu de derde COVID-19-injectie of boostershot, moeten nemen. Amerikaanse gezondheidsdeskundigen hebben onlangs meegedeeld, dat een ieder die het Johnson & Johnson-vaccin, als eerste vaccin toegediend heeft gekregen, aanbevolen wordt ook een ​​boostershot te nemen. Dat komt omdat de antilichaamrespons van dat vaccin met één dosis niet zo hoog is als voor de mRNA-vaccins met twee doses van Pfizer en Moderna. “Het gaat niet helemaal weg. Na een paar maanden lijkt het alsof je immuunrespons minder beschermend is”, aldus Sachin Nagrani, medisch directeur van “Heal”, een bedrijf dat eerstelijnsgezondheidszorg bij mensen thuis biedt. Volgens gezondheidsdeskundigen is er echter weinig onderzoek gedaan naar de Johnson & Johsnon boosters. Studies tonen aan, dat het combineren van AstraZeneca’s COVID-19-vaccin met een booster van het Pfizer-vaccin of soms het Moderna-vaccin, effectiever werkt, dan het nemen van een nieuwe dosis van het AstraZeneca-vaccin. Zweedse onderzoekers hebben gesteld, dat bijvoorbeeld een dubbele dosis Astra-Zeneca-vaccin, ongeveer 50 procent effectief werkt bij het voorkomen van symptomatische ziekte.

Het AstraZeneca-vaccin gevolgd door het Pfizer-vaccin werkt volgens de onderzoekers, 67 procent effectiever en het AstraZeneca-vaccin versterkt met het Moderna-vaccin was 79 procent effectief. Vervolgens hebben onderzoekers verklaard, dat personen die het Johnson & Johnson-vaccin, als hun eerste dosis toegediend hebben gekregen, veel hogere niveaus van antilichamen ontwikkelden dan hun tweede dosis van mRNA-vaccin. Er wordt gesuggereerd, dat mensen die met Johnson en Johnson ge-vaccineerd zijn, moeten overwegen om een ​​mRNA-booster te krijgen. De gegevens van de mRNA-boosterinjecties, zijn afkomstig van Israël, waar iedereen van 12 jaar en ouder, sinds eind augustus in aanmerking is gekomen voor de derde dosis van het Pfizer-vaccin. Bijwerkingen van de boosterdoses zijn vergelijkbaar met de eerdere doses, hoewel sommige onderzoekingen gesuggereerd hebben, dat de effecten na een booster milder kunnen zijn dan na de tweede dosis. Sommige mensen maken zich zorgen over zeldzame bijwerkingen zo-als myocarditis, een ontsteking van de hartspier, die soms optreedt na een mRNA-do-sis, vooral bij jonge mannen na de tweede dosis. Maar volgens medische deskundigen, komen die bijwerking zelden voor. Is-raëlische gezondheidsfunctionarissen hebben recentelijk gemeld, dat slechts 17 procent van de 2,5 miljoen mensen die gevaccineerd zijn met het Pfizer-vaccin, de bijwerking myocarditis of pericarditis, ontwikkeld hebben. Volgens de CDC kiezen dus bijna 99 procent van de volledig met Pfizer gevaccineerde mensen, het Pfizer-vaccin als boostershot.