Asin: ‘Besmettingsgolven afhankelijk van vaccinatiegraad’

Javier Asin, coördinator van het Nationaal Coördinatie Team (NCT) verklaarde afgelopen donderdag tijdens een persconferentie dat de wachttijd bij het AstraZeneca-vaccin per direct ingekort is van 8 naar 4 weken. Het doel daarbij is, dat er bij de bevolking dan meer bescherming optreedt opweg naar de feestdagen toe. “Doordat de feestenmaand aan het naderen is, is besloten om het interval van het AstraZeneca-vaccin, van de tweede dosis te wijzigen naar 4 weken”, aldus Asin.

Hij vertelde, dat bij alle vaccins, je binnen vier weken al volledig gevaccineerd kan zijn, en binnen zes weken volledig beschermd. Asin haalde voorts aan dat het zo was, dat personen die al eerder covid hebben gehad, maar een dosis nodig hebben. “Daar bent u dan volledig gevaccineerd en we zullen dat ook zo beschouwen.

Echter zijn er landen, die dat niet accepteren, zoals de Verenigde Staten”, zei Asin. Volgens hem, is het nu zo, dat wanneer men maar met één dosis ingeënt is, men niet naar de Verenigde Staten (VS) kan reizen. Asin stelde, dat het nu wel mogelijk is voor deze mensen om de tweede dosis toegediend te krijgen, omdat bepaalde landen dat vereisen als te zijn volledig gevaccineerd. “Uit onderzoek is gebleken dat de tweede dosis significant meer bescherming biedt. We bieden dus ook iedereen die één dosis heeft gehad na een covid positieve test, een tweede dosis van hetzelfde vaccin als de eerste dosis”, aldus Asin.

Vaccins

Asin vindt het betreurenswaardig dat de regering 877 flacons, ongeveer 9500 doses AstraZeneca-vaccins moeten vernietigen, aangezien ze eind oktober zijn vervallen. “De voorraad vaccins die voorbij de houdbaarheidsdatum waren, en die we dus moesten vernietigen. Dit heeft helaas voor het eerst keer moeten gebeuren. Het is heel erg zonde, het heeft veel geld gekost”, benadrukte Asin. Volgens hem, moeten we er echter bewust over zijn, dat wij één van de weinige landen in de wereld zijn, waar mensen die zich willen laten vaccineren, een vrije keus hebben voor het kiezen van een vaccin. “Los van het feit dat het zonde is, kunnen we het ons nu absoluut niet meer veroorloven vaccins weg te gooien. De vaccins zullen benut moeten worden, anders zal de welwillendheid van donoren naar Suriname toe ophouden. We hebben het geld ook niet om zulke dure vaccins te blijven kopen”, aldus Asin. Om dit in het vervolg te voorkomen, zal een persoonlijke voorkeur voor een bepaald soort vaccin ook niet meer mogelijk zijn. “Golven zullen blijven komen, zolang we met de wereldbevolking onder het 40 procent vaccinatiegraad blijven”, aldus Asin. In de afgelopen 24 uur werden 63 personen positief getest op het coronavirus. Van de 494 swabs die werden afgenomen, werden 431 negatief bevonden. In november zijn reeds 40 personen aan een covid-besmetting overleden. In het afgelopen etmaal zijn er geen personen bezweken aan de gevolgen van COVID-19. Sinds medio maart 2020, zijn 1,133 mensen in ons land gestorven aan COVID-19. Op dit moment liggen er 17 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 54 covid-patiënten opgenomen, waarvan 7 volledig gevaccineerd zijn. Van de 54 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de status van 25 onbekend. In het afgelopen etmaal, verkeren 2 mensen in thuisisolatie. 6 personen werden genezen verklaard. Tot op dit moment is slechts 34,95 % van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd, terwijl 7,25 % gedeeltelijk gevaccineerd (1 dosis) is. Tot op heden zijn er totaal 463,793 prikken gezet.

