Onderwereld wil JIT uitschakelen

Onlangs is er vanuit de waarnemend procureur generaal een Justitieel Interventie Team (JIT Unit) ingesteld, dat volgens de beschikking van 20 september 2021 (SPG 2986/21) moet zorgdragen voor bredere aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit, van financiering terrorisme, mensenhandel / smokkel en smokkel van wapens. Volgens de parlementariër Melvin Bouva bezit hij over een zorgwekkend dossier, dat veel vraagtekens en onzuiverheden opwekt met betrekking tot een topfunctionaris van de inlichtingendienst (Counter Terrorism Intelligence Unit). Uit het dossier blijkt dat een functionaris met de initialen CB, in februari 2005 werd opgespoord en ook is aangehouden op het gebied van overtreding van de wet verdovende middelen. Ook in Nederland werd deze CB, in 2006 opgespoord voor drugshandel en het overmaken van grote sommen geld (witwassen). Waarvoor de minister van justitie in Nederland, op 17 maart 2006 een rechtshulp verzoek indiende bij de dan Minister van Justitie tegen deze verdachte”, aldus Bouva. Uit het dossier trekt Bouva de conclusie, dat ondanks de criminele achtergrond, CB kennelijk uit handen van de politie, is gebleven. De redactie van De West heeft de hand kunnen leggen op de documenten uit het dossier, waarover Bouva sprak in DNA en kon naar aanleiding hiervan, zaken op hun merites beschouwen, die kennelijk over het hoofd werden gezien door de parlementariër.

CB is naar verluidt nooit vervolgd, of veroordeeld en niet aangehouden in Suriname voor voormelde vermeende strafbare feiten. De aanhouding waarover Bouva sprak deed zich voor in februari 2005 in Nederland op het gebied van de overtreding van de wet verdovende middelen en werd naderhand ook in Nederland afgewikkeld. Deze CB werkt sinds 2015 in het team van CTIU en toen had Bouva over hem geen dossier ontvangen of de behoefte gehad om ermee rondt te zwaaien. President Chandrikapersad Santokhi zei in DNA, na het betoog van Bouva, dat de leden van het JIT zodanig gescreend zijn, dat zij zelfs een hele polygraph-test hebben ondergaan, alvorens zij werden toegelaten. Volgens onze informatie, worden leden uit het JIT continue aangevallen, omdat criminelen door hebben, dat ditzelfde team al zoveel successen heeft geboekt. De onderwereld zet momenteel daarom alle contacten in, om de leden en hun imago te schaden. Voorts vernemen wij, dat zelfs binnen het Korps Politie Suriname (KPS) er infiltranten van de onderwereld aan het werk zijn om documenten van leden van het JIT te lekken, en hierdoor in overtreding zijn met het politie-geheim. Deze agenten verspreiden bewust documenten via sociale media en brengen daarbij de leden van JIT en hun families in gevaar.

Grensoverschrijdende criminaliteit

De leden van het huidige JIT zijn al jaren bezig met een bredere aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. Deze leden hebben met name toentertijd bijgedragen in het onderzoek van de Narco-duikboot en het vliegtuig met cocaïne van de verdachte R. Oedit. Zeer recentelijke heeft hetzelfde team bijgedragen aan de drugsvangsten te Tafelberg ( 903 kg), Kaaimangrasi ( 489 kg) en de Smaragdstraat (478 kg). Wij vernemen, dat de onderwereld hierdoor is wakker geschud en daarbij alles in het werk stelt het team uit te schakelen. President Santokhi zei onlangs in DNA, dat het Openbaar Ministerie zeer binnenkort onderzoek zal doen naar verschillende lopende zaken die volgens hem betrekking hebben op de kwestie Naschoolse opvang, de “verdwenen” kasreserves, een onderzoek tegen de gewezen directeur van het directoraat Nationale Veiligheid en nog een aantal anderen zaken.

Discutabele benoemingen

Tijdens de regering Bouterse heeft vaker een aantal discutabele benoemingen plaatsgevonden in de top van de inlichtingendiensten. Is Bouva vergeten dat de ex-militair H. Jannasch tot de top van de veiligheids- en inlichtingenarm van toenmalig president Bouterse behoorde? Jannasch was door de kantonrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een xtc-fabriek te Uitvlugt. Daarbij was O. Aalstein ook betrokken en werd later onderdeel van de beveiliging van ex-president Bouterse. Hij werd toen in dezelfde periode als Jannasch veroordeeld voor het mede-opzetten van het voormelde xtc-laboratorium. Ook moeten we niet vergeten dat Dino Bouterse ooit werd benoemd tot hoofd van het CTU, en nu al sinds 2013 in een Amerikaanse gevangenis zit. Hij is veroordeeld tot zestien jaar celstraf voor drugs- en wapenhandel en het verschaffen van valse paspoorten.