Guyana-Suriname-bekken is meest lucratieve offshore vondst

Staatsolie leidt biedingsrondes sinds 2016

Guyana, Suriname en het Caribisch gebied zien momenteel om een aantal redenen een vertraging in de licentie-activiteit, waaronder de effecten van de COVID-19-pandemie op grensverkenning, waardoor internationale oliemaatschappijen zich voornamelijk richten op gebieden met bevoorrechte vaten. Volgens analyse van het in Noorwegen gevestigde Rystad Energy, is in het meest lucratieve bekken in de regio, het Guyana-Suriname-bekken, al een vergunning verleend voor een groot deel van het offshore-areaal.

“De neergang van vorig jaar zette olie- en gasbedrijven ertoe aan hun exploratiestrategieën te herzien, wat ertoe leidde dat velen van hen afstapten van grensverkenning”, aldus het energieonderzoeks- en business intelligence-bedrijf. Verschillende bedrijven classificeren activa in de regio nu als niet-kernactiviteiten – bijvoorbeeld Equinor, dat zijn offshore-blokken C1-C4 bij Nicaragua verlaat. Licentierondes zijn relatief schaars in de regio en sommige hebben niet veel belangstelling gewekt, zoals die in Cuba en de Dominicaanse Republiek.

Suriname heeft onder leiding van Staatsolie sinds 2016 zeven offshore-blokken toegekend gekregen, goed voor ongeveer 70% van het toegewezen areaal in de regio sinds die tijd, terwijl Barbados in dezelfde periode twee offshore-blokken heeft toegekregen. De meest recente vergunningverleningsactiviteit in Suriname was de biedronde voor ondiep water in 2020. Die ronde leverde 10 biedingen op voor slechts drie van de blokken – 5, 6 en 8 – die medio 2021 werden gegund.

Total Energies en Qatar Petroleum kregen blokken 6 en 8 toegewezen, die naast elkaar liggen en direct ten zuiden van blok 58 liggen, waarin TotalEnergies en APA 1,7 miljard vaten winbare hulpbronnen hebben ontdekt. Chevron kreeg Blok 5. Alle drie blokken liggen in waterdiepten tussen 30 en 65 meter en hebben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 4.850 vierkante kilometer. “Het gebrek aan interesse in de andere vijf aangeboden blokken kan te wijten zijn aan de nabijheid van een reeks mislukte near-shore exploratiebronnen die Staatsolie in 2019 heeft geboord”, benadrukt Rystad Energy.

Liza

Na de Liza-ontdekking in 2015 over de grens in Guyana, werden vier verkenningsblokken (blokken 58 tot 61) toegekend aan verschillende operators zoals Apache (nu APA), Tullow Oil, Equinor en Cairn Energy. Naarmate de verkenningsactiviteit toeneemt, overweegt Guyana een nieuwe biedronde die in 2022 het daglicht zou kunnen zien. De vice-president van het land, Bharrat Jagdeo, zei dat om deze blokken met succes te kunnen veilen, de regering eerst de afstandsbepalingen in de oliecontracten “agressief moet handhaven”. Voor de context betekent afstand doen dat de aannemer het hele blok of een deel van het blok waarop hij actief was, overgeeft aan de staat, maar pas nadat de eerste, tweede en derde verlengingsperiode van zijn contract zijn verstreken.

Productiedelingscontracten

“De ronde markeert een verschuiving van de eerdere toekenningen van productiedelingscontracten (PSC’s) in het land op basis van directe onderhandelingen. Guyana wil ook de olieroyalty’s voor toekomstige PSC’s verhogen”, aldus Rystad Energy. De Noorse groep zei dat potentiële bieders waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in diepere wateren, waar de meeste van de bestaande ontdekkingen zich bevinden.

“In het noordoostelijke deel van de Guyanese wateren, ligt niet veel diepwaterareaal voor het grijpen, met slechts twee niet-toegewezen blokken: blok C, dat ten oosten van het Kaieteur-blok en ten noorden van Stabroek ligt, en een kleiner blok van ongeveer 1.325 vierkante kilometer dat werd afgestaan door het Canje-consortium’, zei Rystad Energy. De andere niet-toegewezen offshore diepwaterregio ligt in het noordwesten van de offshoresector van Guyana die het onderwerp is van een territoriaal geschil met buurland Venezuela. Rystad Energy zei dat dit een wegversperring zou kunnen zijn voor geïnteresseerde bedrijven om dit gebied te verkennen. Toch zal het ongekende succes van ExxonMobil in Guyana sinds 2015 leiden tot aanzienlijke belangstelling voor de resterende blokken die volgend jaar worden geveild.

Bron: Oilnow.gy