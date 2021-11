Santokhi: ‘Geen valse factuur opgemaakt in zaak Sranan TV’

President Chandrikapersad Santokhi benadrukte gisteren tijdens de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee, dat er geen valse factuur is opgemaakt in de kwestie van Sranan TV en dat er ook geen spookbedrijf is. Volgens Santokhi gaat het in dezen om een contract van tien uren zendtijd per dag verspreid over zeven dagen in een week. Het zou gaan om een contract van zeven maanden en in totaal 490 uren zendtijd. De diensten zijn volgens Santokhi met ingang van 15 juni ook daadwerkelijk geleverd door Sranan TV. Voor deze diensten betaalt de staat maandelijks SRD 50.000. Het staatshoofd legde uit, dat bij de uitbetaling gebleken is dat er nog administratieve zaken in orde gemaakt moesten worden. Dit is volgens hem ook gedaan. Santokhi zegt, dat het hier gaat om een virtueel kanaal en een vergunningaanvraag bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) is nu gaande.

Santokhi benadrukte, dat Sranan TV vooruitlopend op de goedkeuring van de vergunning reeds goedkeuring heeft gekregen om uit te zenden. Toch neemt het volgens Santokhi niet weg, dat er nauwlettend moet worden omgegaan met het controlemechanisme. De NDP-parlementariër Melvin Bouva bleef op zijn standpunt dat een bedrijf een contract heeft getekend met de Communicatiedienst Suriname (CDS), zonder dat het bedrijf bestaat. Hij onderstreepte dit als ‘spookbedrijf’. Santokhi: “CDS heeft een bestaand kanaal van een be-staande stichting overgenomen, betreft huur zendtijd. Het is geen nieuwe stichting. Het is een virtueel kanaal, waarvan er enkele administratieve zaken in orde gemaakt moeten worden.” Santokhi zei dat er door enkele leden van het parlement ‘een geur van corruptie’ wordt gegeven aan zaken als deze. Het staatshoofd onderstreepte dat de communicatiedienst juist bij de vorige regering miljoenen achterstallige schulden had bij radio- en televisiestations. Volgens Santokhi kon de huidige regering hierdoor geen toegang krijgen tot radio- en televisiestations, omdat de schulden eerst betaald moesten worden. ‘’Met een lege kas is dat niet makkelijk. We werken heel hard. Er wordt veel gepresteerd, maar op een of andere wijze lukt het niet om de totale samenleving te bereiken‘’, benadrukte Santokhi. Het staatshoofd lichtte toe, dat het gebruikelijk is dat contracten worden gesloten met televisiestations in het kader van het verzorgen van de communicatie door de CDS naar de samenleving toe. De CDS dient toegang te hebben tot de televisiestations en dit kost geld volgens Santokhi.

door Orsilia Dinge