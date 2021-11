Padieboeren vrezen tekort aan irrigatiewater ondanks toezeggingen

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), zegt desgevraagd aan de krant, dat de boeren gerust kunnen zijn dat irrigatiewater voor zowel de rijstarealen aan rechter- als die aan de linkeroever van de Nickerierivier gegarandeerd is voor de inzaaiperiode oftewel de najaarsinzaai die momenteel reeds is ingegaan. Boeren hebben nu irrigatiewater nodig voor hun arealen, maar zeggen nog niet hierover te kunnen beschikken, ofschoon zij al enige tijd zijn begonnen met de inzaai van padie. De minister had hen eerder beloofd, dat zij per 15 oktober over genoeg irrigatiewater zouden beschikken. Dit is echter niet het geval. Vandaar dat een groep padieboeren woensdag bij districtscommissaris Senrita Gobardhan hun bezorgdheid hierover hebben geuit. Sewdien zegt dat voor wat betreft de pompen te Wakay, die de arealen aan de linkeroever van de Nickerierivier van irrigatiewater voorzien, hij inderdaad een target had gesteld voor 15 oktober, waarbij twee van de vier pompen te Wakay moesten draaien. Het Nederlandse bedrijf Pasman dat belast is met het repareren van de pompen, heeft op 7 oktober, ook twee gereviseerde pompen opgeleverd en in het bijzijn van de minister is er proefgedraaid. “Bij het pompgemaal Wageningen, aangaande de rechteroever, sukkelen we al een hele poos met de drie oude pompen en is het bedrijf Kuldipsingh een paar weken geleden met de werkzaamheden begonnen. We hopen dat medio december een pomp kan draaien waarna men kan beginnen met het vervangen van de twee overige pompen”, vertelt Sewdien. Donderdag heeft ook de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) door middel van een brief gericht aan minister Sewdien, haar bezorgdheid geuit over het gebrek aan irrigatiewater tijdens deze inzaaiperiode die per 1 november is aangevangen. In het schrijven wordt de bewindsman erop gewezen, dat de totale infrastructuur in de landbouwgebieden is verwaarloosd en nog aangepakt moet worden. Hierdoor kunnen de boeren hun landbouwarealen niet goed bevloeien. Verder wordt onder de aandacht van de landbouwminister gebracht dat de boeren die aan de rechteroever van de Nickerierivier hun arealen hebben ook van irrigatiewater verstoken zijn, omdat ook daar het onderhoud van de natte infrastructuur veel te wensen over laat en komt er nog bijkijken, dat ook de pompen van het pompgemaal van Wageningen nog niet draaien. “De arealen van Wageningen beslaan ongeveer 9000 hectaren en zijn wat de watervoorziening betreft, afhankelijk van het pompgemaal te Wageningen. Indien de situatie zo blijft zal het komende seizoen het vijfde seizoen zijn waarin niet alle boeren zullen kunnen inzaaien door een tekort aan irrigatiewater”. SPBA voorzitter Harrynandan Oemraw zegt aan de krant, dat het de zoveelste keer is dat zijn organisatie aandacht vraagt voor de ongewenste situatie die er heerst. “Dit gebeurt omdat er geen rijstdeskundigen zijn in Nickerie”, vindt Oemraw.