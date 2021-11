‘Vijfde golf zal agressiever zijn dan vierde’

Niet vaccineren kan voor dramatische situatie zorgen

Javier Asin, coördinator van het Nationaal Coördinatie Team (NCT) zei gisteren tijdens de reguliere COVID-19-persconferentie, dat we in Europa kunnen constateren, dat het record aan coronabesmettingen, dag na dag worden vermeld. Asin verklaarde, dat het niet klopt, dat wat mensen rond vertellen, dat het vaccin niet werkt. “Bij mensen die gevaccineerd zijn, komt de weerstand op een gegeven moment, wel goed opgang. Het zorgt dan ervoor, dat de ziekte niet verder gaat, en je niet opgenomen moet worden”, aldus Asin. Volgens hem moeten we ons voorstellen, dat als er geen vaccinatie aanwezig was, we nu een dramatische situatie als in het begin van de pandemie in Italië, India en Brazilië, zouden hebben.

De vijfde golf die zich momenteel in de wereld voordoet, gaat volgens Asin veel sneller dan de vierde golf. Asin concludeerde dat de vaccinatiegraad in de wereld nog te laag is, waardoor het coronavirus nog maar één doel heeft, en dat is zichzelf te vermeerderen in mensen. “Zolang wij onbeschermd zijn en het coronavirus tijd heeft om zich te vermenigvuldigen en veranderen, ontstaat er steeds weer een agressieve variant, waardoor wij steeds weer te maken krijgen met een golf, die een nog agressievere variant als oorzaak heeft”, aldus Asin. Hij is voorts van mening, dat de boostershots of de derde dosis wel noodzakelijk zijn. Asin verklaarde, dat medische deskundigen een analyse hebben gemaakt van mensen die in het ziekenhuis belanden. Gebleken is dat we daar over het algemeen te maken krijgen, met seniorenburgers of personen met een verminderde weerstand. Asin benadrukte, dat we echter op de vijfde golf kunnen anticiperen, die er zeker aan zal komen, en die agressiever zal zijn dan de vierde golf. Om dit te kunnen voorkomen, is er volgens de regering dan ook besloten, in Suriname de boostershots toe te dienen. “De gevaccineerden die het slachtoffer zouden kunnen worden in de vijfde golf, zijn dan al tijdig weerstand opbouwend en beschermend gemaakt voor een mogelijke ziekenhuisopname, Intensive Care of overlijden”, aldus Asin.

door Charelle Gill