‘We zitten al 16 maanden met een verziekte belastingdienst en douaneapparaat’

Asiskoemar Gajadien, fractieleider van de VHP, is van mening dat om investeerders aan te trekken, een belastingstelsel dat aantrekkelijk is, van belang is. Dit zei hij gisteren tijdens de “algemene politieke beschouwingen” in het parlement. Gajadien haalde aan dat ons land voor productieuitbreiding aangewezen is op investeringen zowel lokaal als de Foreign Direct Investments (FDI). In de afgelopen 16 maanden is er een FDI-agreement getekend met een dienstmaatschappij. “Hoever het komt is niet duidelijk, maar belangrijk is wel dat wij als land kansen, hebben die wij niet voorbij moeten laten gaan. Voor investeringen is een belastingstelsel van belang dat aantrekkelijk is om te investeren. ,,Regering al 16 maanden zit u met een verziekte belastingdienst en een verziekt douaneapparaat. Met corporate taxes van bijkans 46% brengen we geen investeringen, terwijl ons buurland al zover is om het met 25% te doen”, stelde Gajadien.

Volgens hem moeten de aangekondigde belastinghervormingen sneller plaatsvinden. Het kan volgens hem niet zo zijn dat een multinational, omdat die het bewerkstelligd heeft in een overeenkomst, alle faciliteiten toegewezen krijgt, waardoor het voor andere investeerders, niet concurrerend blijkt. Gajadien zei dat er in de eerste apb concrete voorstellen zijn gedaan, met betrekking tot de hervorming van het belastingstelsel met zaken als een “flat rate” voor de invoerrechten, afschaffing van dividendbelasting, introductie van sales taxes etc. Gajadien gaf een indicatie, van wat er nu gebeurt bij onze havens en zei dat het belangrijk is voor de samenleving om dat te weten.

“Wanneer we bijkans 50.000 containers importeren en we ervan uitgaan, dat 25.000 containers vrijstelling hebben van invoerrechten, dan praten we over 25.000 betaalde containers, die binnen moeten komen.

We weten wat er gebeurt op de havens. We weten dat importeurs soms USD 1000 tot 2000 tjuku’s moeten betalen, om containers vrij te krijgen anders ie ne fen’ yepi. Ga na, 25.000 x USD 2000 is USD 50 miljoen dat oneigenlijk ergens gaat. Mensen zijn zich aan het verrijken en de samenleving moet daarvoor betalen, vandaar dat in het hervormingsplan is voorgesteld om het gewoon desnoods simpel te doen met lage rates”, stelde Gajadien.

Naast het belastingstelsel vormt ook het bancairstelsel een groot obstakel voor investeerders. Volgens Gajadien lijkt het alsof alle klachten van personen en bedrijven om gemakkelijk een bankrekening te openen, aan iedereen voorbijgaat. Hij zei dat in andere landen voldaan moet worden aan een aantal minimale voorwaarden, om een rekening te openen. “Het vervolgtraject moet gewoon gevolgd worden en indien iemand zich niet houdt aan de regels van de bank, wordt de relatie verbroken”, legde Gajadien uit. Volgens hem is er in de financiële wereld een aantal personen dat te vergelijken is met de maffia die ervoor zorgt dat het een beschermd terrein blijft, met de smoes ‘ter bescherming van onze correspondent bank’. Gajadien is van mening, dat de regering vlottere financiële stelsels moet ontwikkelen anders kunnen we geen ontwikkeling, brengen in ons land.

Een ander aspect dat de investeerders belemmert is volgens Gajadien de veiligheid. “Investeren in een land waar de veiligheid niet optimaal is, vormt een obstakel. Het aantal berovingen met verruwing moet teruggebracht worden. We kennen Suriname als een veilig land. Er moet 100% vertrouwen zijn in het politieapparaat. Zelf een leek van buiten ziet dat het apparaat niet alleen verziekt is, maar dat er ook duidelijke verstoringen zijn in de gezagsverhoudingen. Zij die op facebook actief zijn, kunnen dat ook waarnemen. Een bondsbestuur dat zijn plaats niet kent binnen het geheel, komt ook nog bijkijken. Het gezag van dit korps erodeert. Ook in het binnenland is te merken dat er nu overal kleine bendes zijn die zich ontpoppen. Het optreden van de politie en de opgezette OGS laat te wensen over. Men schroomt er zelf niet voor de naam van de vp te misbruiken. Er moet opgetreden worden”, betoogde Gajadien. Hij wilde van de regering duidelijkheid, over de acties die met betrekking tot deze punten ondernomen zullen worden en binnen welke termijn.

door Priscilla Kia