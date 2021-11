Santokhi: ‘Uitspraken Bouva zwakte van politiekvoering’

NDP-parlementariër Melvin Bouva, heeft gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA), flink uitgehaald naar president Chandrikapersad Santokhi. Volgens Bouva, is het te betreuren dat de president op de 26ste Klimaattop in Glasgow, Schotland, zijn toespraak in een bijna lege zaal heeft gehouden. Volgens Bouva is Suriname in het buitenland meerdere malen voor schut gezet. ‘’Als Srananman doet het je wat, om te zien, ‘that your president is given the empty floor’’, zei Bouva.

Echter kijkt Santokhi daar anders tegenover. Volgens Santokhi vormen de uitspraken van Bouva zijn zwakte in zijn politiekevoering. Volgens het staatshoofd, kan Bouva niet accepteren, dat hij als staatshoofd aanwezig was om het land te vertegenwoordigen. Santokhi zegt dat Bouva zich niet als Surinamer opstelt, maar a-nationaal bezig is. ‘’Ik kan als president niet hier zitten en naar onwaarheden luisteren.‘’ Santokhi voerde verder aan, dat hij tijdens de klimaatconferentie met respect is ontvangen en dat de wereld heeft geluisterd naar zijn toespraak.

Volgens Santokhi weet Bouva niet, dat de zalen waar de toespraken werden gehouden, alleen bestemd waren voor de president en nog een delegatielid. Santokhi stelde, dat de toespraken in twee simultane zalen werden gehouden. Deze zalen waren voor alle staatshoofden. Santokhi voerde op gebelgde wijze aan, dat ‘een paar Surinamers’ selectief luisteren. ‘’Misschien luisteren een paar Surinamers selectief, maar je kan ze het niet kwalijk nemen, want ze zijn eenmaal zo opgevoed”, benadrukte Santokhi. Het staatshoofd benadrukte, dat steeds werd gezegd, ‘eindelijk hebben we een president van de republiek Suriname gezien, want de afgelopen tien jaar hebben we dat niet gezien’. Santokhi maakte duidelijk dat hij zal opstaan, zolang er onwaarheden in het hoogste college van staat worden verkondigd. Er moeten volgens Santokhi geen ‘leugens’ in het parlement verteld worden.

Santokhi: ‘’Alles wat a-nationaal is, moeten we hier afkeuren. Hier is het parlement, het hoogste college van staat, waar er geen leugens verteld moeten worden. Maar we kennen het record van enkele mensen. Dit is de zwakte van de politiekvoering van bepaalde mensen.” Santokhi vertelde, dat Bouva niet kan accepteren dat het land vertegenwoordigd werd. ‘’Hij stelt zich niet als Surinamer op, hij is in dit geval a-nationaal bezig en alles dat a-nationaal is, moeten we hier afkeuren”, aldus het staatshoofd.

door Orsilia Dinge