De minister van Justitie en Politie mr. Kenneth Amoksi heeft gisteren besloten, de samenwerking van het Korps Politie Suriname met twee particuliere bewakingsbedrijven voor het uitvoeren van surveillancewerkzaamheden, die zogenaamd moest worden gezien als ondersteuning van het KPS, tot nader order “on hold” gezet. Deze beslissing werd genomen door de minister, na protest vanwege de Surinaamse Politie Bond, SPB, die gelijk stelde niet met de twee bewakingsbedrijven te zullen samenwerken. De leiding van de SPB, vindt dat het geld dat zou worden besteed aan de twee particuliere bedrijven, beter kan worden gestoken in een opwaardering van het korps en het vermeerderen van het aantal leden. Het laatste om het korps tot beter functioneren, te kunnen brengen. De SPB heeft in dezen totaal gelijk, mits hij er natuurlijk op toeziet, dat bij nieuwe lichtingen er niet wederom tal van schorriemorrie of regelrechte criminelen in de gelegenheid komen, het Korps Politie Suriname, KPS te betreden en verder te verzieken. Want dat het KPS al behoorlijk is verziekt, staat als een paal boven water. Er bevinden zich binnen deze organisatie al teveel lieden, die regelrecht in relatie kunnen worden gebracht met de grensoverschrijdende misdaad en ook daar nog beter van zijn geworden en nog steeds worden. Het is dan ook niet vreemd, dat er mensen doende zijn geweest binnen dit korps met kwaadwilligen in de regering, een dergelijke samenwerking tussen het KPS en minstens een particulier bewakingsbedrijf, van de grond te krijgen. Suriname snakt naar veel meer veiligheid, die in handen dient te zijn en blijven van mensen, die daar als opsporingsambtenaar voor zijn beëdigd en trouw dienen te zijn aan hun politiehandvest. Suriname staat zeker niet te wachten op lieden, die pretenderen het goed te menen met de gehele samenleving en haar veiligheid, maar die niet voor de honderd procent kunnen en willen garanderen, omdat ze in werkelijkheid andere agenda’s hebben en die ook gewapenderhand bereid zijn te behartigen en verdedigen. Het KPS heeft vanaf de jaren tachtig op moeilijke momenten altijd een beroep kunnen doen op de wapendragers van het Nationaal Leger en kan dat wederom doen. We moeten vooral nu, er voortdurend voor waken, dat we geen situaties in de hand werken waarbij er gewapende bendes ontstaan, die op sluwe wijze gedurende de afgelopen tien jaar, aan zware wapens zijn geholpen en nog steeds in dienst en onder invloed staan van bepaalde dictatoriaal ingestelde elementen, die zonder enige twijfel kunnen worden gezien als “warlords” en bewakingsdiensten wensen in te zetten, om een geheel kabinet te destabiliseren, want dat is zonder meer de bedoeling. De zaak is “on hold” gezet en er moet zeker op worden toegezien, dat de zaak “on hold” blijft en de bestaande gewapende machten van de overheid beter worden voorzien, waardoor ze hun werk ter bescherming van de gehele samenleving op een juiste en verantwoorde manier kunnen doen.