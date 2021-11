Etnel: ‘Na 46 jaar ook immaterieel aspect sociaal beleid bekijken’

NDP-fractie teleurgesteld over toegemeten tijd

De Nationale Assemblee is vandaag gestart met de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Tijdens de apb zullen parlementariërs ingaan op verschillende aspecten van de jaarrede die op 1 oktober door de president is uitgesproken. Hierbij krijgen alle parlementariërs de kans, zaken die belangrijk zijn voor land en volk naar voren te brengen. In een gesprek voorafgaande aan de vergadering, die voor 13.00u was gepland, zegt NPS-parlementariër Patricia Etnel, dat zij de sociale paragraaf van de jaarrede, ter sprake zal brengen. Volgens Etnel wordt er met de apb een vaste basis gelegd voor de begrotingsbehandeling.

Etnel is van mening, dat het totaal anders moet als het gaat om het sociaal beleid.

“Als we kijken naar het sociaal plaatje, dan zien we dat men zich vooral heeft gericht op de materiële aspecten van het sociaal beleid, terwijl het immaterieel aspect ook belangrijk is. Na 46 jaar politiek in onafhankelijk Suriname, is het tijd dat we de zaak over een andere boeg gooien. Het sociaal beleid is niet in evenwicht”, stelt Etnel. Zij geeft aan, dat als we kijken naar de opvoeding van kinderen het heel erg triest gesteld is. Volgens haar is daarom niet alleen geld belangrijk, maar ook opvoeding. Etnel zegt dat zij ook oplossingen zal aandragen, hoe aandacht te besteden aan het immaterieel aspect van het sociaal beleid. “Als we het nu niet veranderen, gaan we grote problemen hebben met de volgende generatie”, aldus Etnel.

Rabin Parmessar van de NDP-fractie zegt dat de NDP maar 1.5 uur gehad heeft om over de vele zaken in de jaarrede te praten. “De president heeft 34 pagina’s tellende tekst uitgesproken. Er zijn vele zaken om over te praten. Ik kan het daarom niet nalaten mijn teleurstelling uit te spreken over de korte tijd die we hebben gehad”, zegt Parmessar die ook aangeeft dat het parlement een college is geworden van statements. “Het parlement doet zijn zegje, waarna de president komt en zijn zegje doet. Dat is geen debat”, stelt Parmessar. Volgens hem is hij in verleden vaak gestoord als hij kritisch wordt. Ook worden de leden van zijn fractie vaak geïnterrumpeerd als zij de vinger op de zere plek leggen. Hij hoopt dat dit niet weer gebeurt.

Parmessar geeft aan dat er veel zaken zijn om over te praten, maar hij benadrukt dat de kwaliteit van het leven van de burgers enorm achteruit is gegaan door de vele lastenverzwarende maatregelen, terwijl hij ook wijst op de voedselbanken die nu populair zijn geworden. Er is volgens hem ook veel sprake van willekeur in het beleid waarbij regels niet voor iedereen gelden. Hij noemde daarnaast ook de verkwisting en het mismanagement van de overheid en de verruwing van de criminaliteit, als zaken die besproken moeten worden. De Nationale Assemblee zal vandaag ingaan op de jaarrede, waarna de president op donderdag antwoord zal geven op de gestelde vragen. Het ligt in de bedoeling dat de apb deze week wordt afgerond. De begroting van 2022 zal niet meer dit jaar worden behandeld, maar het komende jaar. Het parlement zal eerst het ontwikkelingsplan van 5 jaren behandelen. Het zal gelijk na de apb behandeld en afgerond worden.

-door Priscilla Kia-