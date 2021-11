Ramadhin: ‘Voorbereidingen gaande voor Johnson en Johnson-vaccin naar Suriname’

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft gesteld, dat we momenteel over een behoorlijke voorraad COVID-19-vaccins beschikken. “Daar zijn we heel erg content over, omdat daarentegen heel veel landen in de regio, momenteel te kampen hebben met de bevoorrading”, aldus Ramadhin. Hij onthulde, dat de COVAX facility, alwaar de regering een betaling heeft gedaan, en recentelijk het nieuws heeft ontvangen dat Suriname gealloceerd is voor 21.600 Johnson & Johnson vaccins. Het Johnson en Johnson-vaccin bestaat uit 1 dosis en heeft volgens Ramadhin een redelijk goede dekking. Ramadhin zei dat het uiteraard het doel van de regering is, om zoveel mogelijk vaccins aan te bieden, die goedgekeurd zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

“Momenteel zijn wij gestart met de voorbereidingen deze vaccins naar Suriname te krijgen. Mensen hebben de voorkeur voor specifieke merken vaccins. Ook bij het Johnson en Johnson-vaccin, zij heel veel mensen in afwachting voor de levering”, aldus Ramadhin.

Soenita Nannan Panday-Gopising, voorzitter van de Stuurgroep Covid Communicatie, vertelde dat we in Nederland hebben kunnen constateren, dat de regering de maatregelen te snel versoepeld heeft. Ook de mondkapjesplicht hebben ze opgeheven, omdat men daar volgens haar, ervan overtuigd was dat het dekkingspercentage van de gevaccineerden, voldoende was. Panday-Gopising zei ook dat wij aan de hand van de statistieken gemerkt hebben, dat het dekkingspercentage in ons land ook aan het toenemen is. “Dat wil echter niet zeggen, dat we nu vrijer kunnen gaan en de maatregelen opzeggen. We moeten een voorbeeld nemen aan Nederland en daaruit leren, door eveneens de MoHaNaregels toe te blijven passen”, aldus Panday-Gopising.

In de afgelopen 24 uur werden 52 personen positief getest op het coronavirus. Van de 168 swabs die werden afgenomen, werden 116 negatief bevonden. Ook zijn in deze maand reeds 24 personen aan een covid-besmetting overleden. In het afgelopen etmaal zijn 3 personen overleden aan de gevolgen van COVID-19. Sinds medio maart 2020 zijn reeds 1,117 mensen in ons land gestorven aan COVID-19.

Op dit moment liggen er 18 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 56 covid-patiënten opgenomen, waarvan 13 volledig gevaccineerd zijn. Van de 56 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de status van 30 onbekend. In het afgelopen etmaal werden 2 personen genezen verklaard.

Tot op dit moment is slechts 34,26% van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd, terwijl 7,67% gedeeltelijk gevaccineerd (1 dosis) is. Tot op heden zijn er totaal 457,981 prikken gezet. Het hoge aantal besmettingen kan teruggedrongen worden door vaccinatie. Het ministerie roept daarom de bevolking op, zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt, dat de samenleving zich zoveel mogelijk dient te houden aan de MoHanA-regels: Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden!