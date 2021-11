‘Indoor dining’ wordt mogelijk weer toegestaan

De voorzitter van de Vereniging Horeca Suriname, Jonathan Martohardjo, verklaarde tegenover een lokaal medium, dat de mogelijkheid wordt bekeken om ‘indoor dining’ wederom mogelijk te maken. Volgens hem is er een commissie ingesteld door de president die de mogelijkheid hiertoe moet bekijken, met de restauranthouders. De commissie zal daarna een advies hieromtrent uitbrengen. De Horecavoorzitter heeft op grond hiervan, er alle vertrouwen in, dat vanaf 12 november ‘indoor dining’ wederom mogelijk zal zijn. “Er zijn restaurants die hun vaste lasten daarmee dekken. In de afgelopen periode hebben zij het moeten doen met afhaal en delivery mogelijkheden”, aldus de voorzitter.

Martohardjo zei verder alvast blij te zijn met de verruiming van de lockdown tijd, met 2 extra uurtjes. Volgens hem kunnen deze nuttig gebruikt worden en komt het de sector goed van pas. “De ondernemers kunnen dan meer verdienen, hun vaste lasten betalen en ook hun werknemers beter voorzien”, aldus Martohardjo. Hoewel hij op de hoogte is, dat niet alle ondernemers tevreden zijn met het initiatief vanwege de regering, is hij van mening, dat niet een ieder tevreden gesteld zal kunnen worden, maar dat de regering een stap in de goede richting heeft gedaan met dit voorstel.

Met betrekking tot de overheids-protocollen zegt de voorzitter dat wel hieraan wordt voldaan. Dit omdat het niet de bedoeling is, dat de sector de schuld krijgt van plotselinge stijgingen van het aantal Covid-19 besmettingsgevallen.