Conceptwet Openbaarheid van Bestuur ingediend:

‘Wet zal regering dwingen juiste informatie te geven aan samenleving’

Een concept van de lang besproken Wet Openbaarheid van Bestuur is gisteren ingediend bij de leiding van De Nationale Assemblee. De initiatiefnemers zijn Jennifer Vreedzaam, Soewarto Moestadja, Ebu Jones en Melvin Bouva, allen van de NDP en Ronny Asabina van de BEP. Zij hebben krachtens artikel 78 van de grondwet en artikel 80 van het Reglement van Orde voor De Nationale Assemblee actie ondernomen om deze veel besproken noodzakelijke wet, met deskundigen voor te bereiden en in te dienen. Zij zijn van mening, dat deze wet nodig is om echt te komen tot transparant bestuur en om overheidsinformatie toegankelijker te maken voor elke Surinamer. Hiermee zal afgerekend moeten worden met de zeer gebrekkige en soms misleidende informatie, die vanuit de regering cq overheid wordt verstrekt.

Bestuurskundige August Boldewijn om een reactie gevraagd, zegt in gesprek met De West, dat hij vanaf het begin heeft gepleit voor de Wet Openbaarheid van Bestuur. Deze wet is volgens hem belangrijk, omdat wanneer het parlement nu naar informatie vraagt en het wordt niet gegeven, voor de helft gegeven of verdraaid wordt, het parlement een beroep kan doen op de rechter, een uitspraak te doen over de juistheid van de informatie. “Alleen wanneer het gaat om afspraken tussen Suriname en buitenlandse mogendheden waarbij informatie nog niet vrijgegeven mag worden, kan de rechter geen uitspraak doen, want dat zou niet goed zijn voor het imago van Suriname”, zegt Boldewijn.

Hij geeft aan dat het vaak zo is, dat bepaalde zaken die bekend moeten zijn bij het publiek, of de parlementariërs die de vertegenwoordigers zijn van het volk, niet bekend worden gemaakt.

Volgens Boldewijn komt de informatie pas later wanneer er iets gebeurt. Hij noemt als voorbeeld de kwestie van de Haïtianen, die met volle vliegtuigen naar Suriname kwamen. “We wisten niets, terwijl we allemaal weten dat het nu een chaos is in Haïti. Hoe kun je met iemand van Haitiaanse afkomst zaken doen, zonder dat de Surinamers dat weten. De president is pas later komen zeggen dat het bevolkingspolitiek is, maar het had niets te maken met bevolkingspolitiek”, zegt Boldewijn. Met de Wet Openbaarheid van Bestuur zal het volgens Boldewijn mogelijk worden dat de regering openbaarheid geeft aan alle zaken aangaande Suriname. De initiatiefnemers van de conceptwet zijn van mening dat met de wet DNA en haar leden, die op verschillende manieren worden beknot, beter in staat zullen zijn informatie en transparantie van de overheid op te eisen teneinde beter invulling te geven aan hun controlerende en toezichthoudende taak, stellen de initiatiefnemers. Voorst zal niet alleen DNA en zijn leden, maar ook de pers, zal bij aanname van de wet beter haar werk kunnen doen.

-door Priscilla Kia-