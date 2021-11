Volgauto president over de kop in Saramacca

Een voertuig van het Kabinet van de President dat zaterdag deel uitmaakte van de presidentiele colonne die in de richting van Nickerie reed, is te Saramacca over de kop geslagen. Volgens informatie van de krant deed het incident zich voor te Calcutta en hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De delegatie heeft haar weg verder voortgezet richting Nickerie, nadat het voertuig naar Paramaribo was vervoerd. De president is vandaag in Nickerie voor partijactiviteiten samen met de ministers Riad Normahamed van Openbare Werken en Prahlad Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij.