HUISARTSENZORG REEDS GECRASHED

Om goede zorg te kunnen garanderen en verder verval van de huisartsenzorg te voorkomen, dienen in samenhang, enkele ingrijpende maatregelen getroffen te worden. Er is een pakket aan maatregelen acuut noodzakelijk om de huidige ingestorte Huisartsen (HA) Zorg weer op een aanvaardbaar niveau te brengen, want zonder een pakket van samenhangende maatregelen toe te passen, zal het water naar zee dragen zijn. Geld is in dezen niet de belangrijkste factor, maar wel een aantal knelpunten, dat opgelost moet worden. Daarbij moet het totaal aantal verzekerden bij SZF en Survam, vastgesteld te worden. Deze groep verzekerden levert een bijdrage aan het bedrijfsmatig operationeel houden van het Huisarts Bedrijf (HABs). Door de grote en aanhoudende devaluatie van de SRD is het al langer onmogelijk om met de thans compleet ontoereikende abonnementstarieven van het SZF en de Survam, het HAB te runnen. Het abonnementstarief is de afgelopen jaren gestaag gedaald van ongeveer US 4.50 naar thans ongeveer US 1.60 per verzekerde per maand.

Deze vernietiging van het inkomen van de HABs heeft tot gevolg een zielige onverantwoorde bedrijfsvoering, ernstige demotivatie van de HA, veel stress door het niet of niet adequaat of onvoldoende kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen, door zowel het HAB als de betrokken HA. Het is een grote schande en niets anders dan minachting voor het werk van de HA, dat de verzekeraars, die midden in de financiële realiteit zitten, niet zelf al tot tariefcorrectie hebben besloten en kiezen voor een inferieure behandeling van hun Verzekerden! De verzekeraars weten immers bliksems goed dat de bedrijfsvoering bij de huidige tarieven, onmogelijk is. Zij pretenderen toch financiële experts te zijn en het is daarom ook meer dan duidelijk, dat de HA Zorg reeds is gecrashed.

Van 2012 tot heden is het aantal HA vergunningen gestegen van ong. 140 naar thans ongeveer 215, zonder dat het aantal verzekerden is gestegen, door het afvoeren van vele BaZo verzekerden, zijn veel HAB een aantal verzekerden, dus inkomsten, kwijtgeraakt. Ook de gevolgen van het roekeloos handelen van opeenvolgende ministers op Volksgezondheid sinds 2000, is ronduit vernietigend geweest voor de kwaliteit van de HA zorg en het HAB, dus ook op de levensstandaard en het werkplezier van vele HA.

Het is gewoon een schande, dat het wanbeleid gevoerd op Volksgezondheid heeft toegestaan dat HAB’s van wel 7000 verzekerden konden ontstaan en jarenlang hebben bestaan, terwijl zij een financiële ravage creëerden voor de verzekeraars. Dat er nu nog zeer grote HAB’s bestaan is een aanfluiting en bewijs van onze incompetentie en onverantwoordelijkheid. Daarenboven is door het ontbreken van controle op de praktijkvoering door HAB’s en vaststellen en contoleren van performance indicatoren, totale chaos ontstaan in de HA Zorg. Het is thans overleven geblazen en er gelden haast geen medisch ethische regels meer en viert gedrag van kannibalisme van nieuwe HABs op bestaande HABs hoogtij. Er zijn geen “vrije, beschikbare Verzekerden” dus aftroggelen van een andere HAB, is de enige optie. Dit roekeloos verstrekken van HA vergunningen heet kwaadaardig beleid en vernietiging van de Zorg.

Het AZP heeft bij monde van haar directeur publiekelijk aangegeven, dat er een grote toename is van de reguliere zorg, dit is het bewijs van ongecontroleerde verwijzingen om een grote “patient pleaser” te zijn, en vanwege de angst dat de patiënt wegloopt naar een HAB die een reputatie van “soepel” heeft. De kosten en verwijscijfers van het SZF spreken boekdelen, door het roekeloos en schandalig hoog aantal verstrekte HAB vergunningen, van 140 naar 215, is het gemiddelde aantal verzekerden per praktijk drastisch gedaald, van ong. 1650 in 2012 naar ongeveer 911 SZF verzekerden nu. Met Survam verzekerden gemiddeld 325 verzekerden erbij, dus totaal gemiddeld ongeveer 911 + 325 = 1236 verzekerden. Aangezien de ondertussen sterk achterhaalde abonnementstarieven op basis van een praktijkgrootte van 2000 verzekerden was bepaald, ging het inkomen van het HAB dus sterk achteruit. In de toekomst is vestiging van een HAB uitsluitend mogelijk na goedkeuring van een in te stellen “ Vestigings Cie HAB”. Deze Cie bestaat uit vertegenwoordiger min VG, VMS, Survam, SZF en een onafhankelijke jurist-voorzitter. E.e.a. is dan te vergelijken met de benoeming van notarissen. Verlening HA vergunning mag nooit meer de bevoegdheid van een willekeurige minister zijn. Incompetente ministers en de verzekeraars hebben primair de huidige chaos gecreëerd. Per ommegaande tot nader order de influx van eerstejaars medische studenten, terugbrengen naar 20. Het maximum aantal verzekerden per praktijk wordt vastgesteld op 1800. Het HAB bepaalt zelf welke en hoeveel verzekerden het wenst in te schrijven, met in achtneming van de maxima vastgesteld door de individuele verzekeraars en het totaal aantal ingeschreven Verzekerden van 1800 per praktijk. Om te bevorderen dat onnodige verwijzingen gepleegd worden naar de tweede lijn, zal de verrichtingenlijst geactualiseerd worden en evenzo de tarieven. Het totaal aan verrichtingen zal in principe niet meer dan 25% van het abonnementstarief inkomen, kunnen bedragen.

De HAB’s treden in onderhandeling om de nieuwe benadering uit en trachten tot een voor de HAB’s betaalbaar honorarium te geraken. Het SZF trekt ook een onafhankelijke accountant, niet zijnde de huisaccountant aan, die met de accountant van de HAB’s, zijnde kantoor Burgos, in overleg treedt over de grondslagen en robuustheid van het rapport. Het overleg van deze twee financieel deskundigen kan, indien daartoe na overleg gewichtige argumenten zijn, aanleiding zijn voor aanpassingen van het rapport. De inhoud van het rapport blijft formeel geheim en wordt de onafhankelijke accountant enkel in geheimhouding op ambtseed toevertrouwd. De onafhankelijke accountant toetst dus de grondslagen welke geresulteerd hebben in het nieuw abonnementstarief, de onafhankelijke accountant onderhandelt niet over het tarief. Het gecalculeerd tarief zal dus bindend zijn. De Survam trekt ook een onafhankelijke accountant, niet zijnde de huisaccountant, aan. R.W.