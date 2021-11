HOEFDRAAD KRIJGT VRIJSPRAAK?

Het Hof van Justitie zal op 17 december vonnis wijzen tegen Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën. Dit is dezelfde dag dat de gewezen minister zijn 59e geboortedag zal herdenken. Aangezien zijn advocaat Irene Lalji afgelopen week is komen te overlijden, staat raadsman Murwin Dubois er alleen voor. Hij heeft eerder aangegeven dat zij vrijspraak verwachten voor hem. Hij baseert zijn zienswijze over de vrijspraak op het dossier, het requisitoir van de procureur-generaal, het pleidooi, de repliek en dupliek.

Maar wij van Keerpunt zijn het absoluut niet eens met deze gedachte van de raadsman van de gewezen minister, want in het kader de vermeende malversaties die betrekking hebben op de aanschaf van overheidspanden door de Centrale Bank en de overeenkomsten die zijn aangegaan met het Belgische adviesbureau Clairfield Benelux N.V., zijn de ex-governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt en ex-partner van het accountantsbureau Orion, Ashween Angnoe, door rechter Maytrie Kuldipsingh vaker geconfronteerd met de vraag of Hoefdraad op de hoogte was van alle transacties binnen de moederbank en daar kwam altijd naar voren, dat hij in de emails werd meegenomen in de Cc.

Hoe is hij dan niet schuldig of medeplichtig? Voor zo iemand kan er onmogelijk vrijspraak worden verwacht. Ook advocaat Irvin Kanhai bevestigde in de media, dat de opdrachten van het Belgisch adviesbureau Clairfield, die in januari 2020 waren stopgezet door de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, niet zonder zijn medeweten waren aangegaan. Clairfield, die al een voorschot had ontvangen van de Centrale Bank, heeft de meeste opdrachten nooit opgeleverd, maar wel de uren opgegeven die waren gemaakt voor de verschillende projecten die vielen onder Prodigy en Lagarde. De projecten van Clairfield waren gebaseerd op een ‘fixed fee’ en toen zij werden stopgezet door Hoefdraad, konden volgens Kanhai, geen van de projecten worden afgerond. Op de vraag van journalisten wie volgens de raadsman het brein is geweest waardoor zijn cliënten Van Trikt en Angnoe in deze situatie zijn beland, zegt de raadsman dat Hoefdraad de hoofdschuldige is. “Rond 12 januari heeft Hoefdraad een toespraak gehouden in De Nationale Assemblee, waarbij hij het een en ander heeft gezegd, zonder dat hij daarvoor verificatoren had en of enig bewijs”, aldus Kanhai. De raadsman van Van Trikt en Angnoe heeft vaker na de zitting kenbaar gemaakt, zeer teleurgesteld te zijn in de beslissing van de rechter om zijn verzoek voor voorlopige invrijheidstelling van beide verdachten voor de zoveelste keer af te wijzen. Keerpunt is van mening, dat er verschillende manieren zijn om iemand gevangen te houden en aangezien Santo Boma een inrichting is voor zware criminelen, vallen de handelingen niet onder die noemer. Zij zijn verdachte en tot nu niet veroordeeld. Dit duo zit al langer dan anderhalf jaar in het gevang en de staat zou er goedkoper vanaf zijn, als zij onder huisarrest werden gezet, en daarbij een vliegverbod worden opgelegd met daarbij dagelijkse controle van het KPS.

De advocaten van Hoefdraad hebben in hun verdediging meerdere malen aangegeven, dat de ex-minister zich aan geen enkel strafbaar feit schuldig heeft gemaakt. Er is volgens hen ook geen bewijsmateriaal, dat Hoefdraad de Centrale Bank van Suriname heeft benadeeld. Maar we vragen ons af onder welke noemer de transactie van de “overheidspanden” geplaatst moet worden. Is dat geen benadeling met voorbedachten rade, gezien die transactie nooit is ingezet voor schuldverrekening, maar wederom consumptief is ingezet. Wij zijn ervan overtuigd, dat Hoefdraad de CBvS opzettelijk nadeel heeft toegebracht. En het verschuilen achter documentatie dat de toenmalige president en vicepresident op de hoogte waren van een aantal zaken is bijzaak, want die lieten al dit soort besluiten over aan Hoefdraad.

De brieven/missives waaruit blijkt dat de regering op de hoogte was van de verkoop van de staatspanden zijn er daadwerkelijk en die paarse lieden bestonden uit een stel jaknikkers, die toch geen benul hadden van de macro-economische chaos die reeds was gecreëerd door Hoefdraad. Het is dan wel zo dat Hoefdraad op grond van zijn bevoegdheid als minister heeft opgetreden. De stelling dat Hoefdraad zichzelf of anderen niet bevoordeeld heeft is klinkklare onzin, want we kennen allemaal de verhalen van zijn adviseurs waaronder Robert Putter, Bernard Fritz Krockow enz.

Al deze mensen zijn gevlucht, omdat zij wisten wat er is gebeurd in de afgelopen jaren. Indien aangehouden zouden zij moeten verklaren wat hun bijdrage was en dan zouden er nog meer lijken uit de kast komen. Waarom zijn er harddrives uitgeveegd en is andere data spoorloos? Dit is allemaal duidelijk bewijs dat er dubieuze zaken plaatsvonden binnen het ministerie van Financiën.