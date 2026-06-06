STVS doet WK-aftrap met symbolische overdracht sportmateriaal aan president

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) heeft op het Kabinet van de President symbolisch sportmateriaal aan president Jennifer Simons overhandigd. Dit gebeurde op donderdag 4 juni met het oog op het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten van Amerika, Mexico en Canada van 11 juni tot en met 19 juli aanstaande. Volgens president Simons is het voetbalspektakel een goed moment om, te midden van alle problemen en uitdagingen in het leven, toch van iets te kunnen genieten. “En wij rekenen erop dat de STVS door middel van de participatie van de private sector het geld ook terughaalt. In elk geval voor een groot deel, want wij kunnen niet alleen gebukt gaan onder problemen”, aldus het staatshoofd tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Graag zag de president ook de Surinaamse mannenvoetbalselectie op het eindtoernooi. “Het is niet gelukt en dan hopen we dat wij op een ander moment wel kunnen meedoen.” Zelf volgt de president – als er daar ruimte voor is – weleens wedstrijden. Zuiderbuurland Brazilië is haar favoriet, maar zij sympathiseert ook met Duitsland. Het staatshoofd erkent dat Suriname nog een behoorlijke achterstand moet inlopen qua sportbeleid. Om dit beleid vorm te geven is het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport wederom opgezet. De president blijft bij haar standpunt dat er veel meer in jeugdige lokale talenten moet worden geïnvesteerd. Identificering van talenten moet al op heel jonge leeftijd gebeuren. Deze groep moet vervolgens door middel van doelgerichte trainingsprogramma’s of trainingskampen verder gevormd worden. Waar nodig moeten, denkt het staatshoofd, talenten ook naar het buitenland worden afgevaardigd om zich verder te ontwikkelen. Ook hulp vanuit Brazilië en diaspora moet worden bekeken.

Voorbereidingen, uitdagingen en sponsoren

Op 13 mei maakte de STVS bekend, dat zij de exclusieve rechten voor televisie-, radio- en sociale media-uitzendingen van het WK had verworven. STVS-directeur Raoul Abisoina zegt dat de overdracht aan de eerste burger uit respect is gedaan om de WK-sfeer aan te wakkeren. Het televisiestation is na maandenlange voorbereiding klaar voor het grote werk. Volgens Abisoina is de STVS heel ver met haar voorbereidingen, zodat een groot deel van de Surinaamse bevolking in zowel de kustvlakte als het binnenland straks van het voetbalfeest kan genieten. Abisoina: “We zitten nu nog steeds met wat technische uitdagingen, wanneer het gaat om een paar gebieden.”

De directeur doelt op gebieden zoals Moengo, Pusugrunu, Wageningen en Drietabbetje. Er wordt alles aan gedaan om reeds bij de opening van het WK ervoor te zorgen dat de voornoemde gebieden, die op dit moment verstoken zijn van televisiebeelden, te voorzien. “In bepaalde gebieden waar er nog geen televisiebeelden beschikbaar zijn, gaan we alles live streamen op sociale media. Dat is ook een manier om de mensen tegemoet te komen”, legt de STVS-topman uit. Over het aanbod van sponsoren, is Abisoina niet ontevreden. Volgens hem zijn de mogelijkheden onbegrensd. Hoe meer sponsoren zich aandienen, hoe beter dit is voor het televisiestation.