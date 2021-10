VHS vraagt president ondergang sector te voorkomen

‘Lockdowns en beperkende maatregelen hebben averechts gewerkt’

De Vereniging Horeca Suriname (VHS) is het ‘beu’ en heeft de regering in een petitie om dringende aandacht gevraagd. De VHS heeft geconstateerd dat anderen in en buiten de sector, zich niet aan wet en regelgeving storen, terwijl de VHS zich al geruime tijd aan de afgesproken maatregelen heeft gehouden. Als voorbeeld haalde de VHS aan, dat de supermarkten vaker vol mensen geraken, waarna er niet altijd sprake is van naleving van de MoHaNaregels. Ook bij de casino’s is volgens de VHS het een feit, dat er wordt gerookt, gedronken en gegeten. Dit is te vergelijken met de indoor dine-in. Na deze evaluatie gepleegd te hebben, is er volgens de VHS geconcludeerd dat de “lockdowns” en andere beperkende maatregelen, niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Met de indiening van een petitie, doet de VHS een dringend beroep op de president om de avondklok op te heffen. Ook wordt gevraagd, de sector open te gooien en op zijn vroegst om 23.00 uur te sluiten. De VHS stelde, dat door gebrek aan handhaving, er heel veel sprake is van oneerlijke concurrentie. Volgens de VHS worden er heel veel omzetten gemaakt tijdens lockdown uurtjes. Dit valt echter niet in goede aarde bij ondernemers, die zich keurig aan de beperkingen houden. Daarenboven blijkt het volgens de VHS ook zo te zijn, dat ondernemers uit het z.g. SUP gebied en omgeving, als eerst worden aangepakt, terwijl de grote overtredingen buiten het gebied plaatsvinden.

Bij handhaving moeten volgens de VHS niet met verschillende maten gemeten worden. De VHS is daarom van mening, dat de overheid en de Waka Pasi tot een vergelijk dienen te komen, door beide ook in te staan voor hun juridische verplichtingen. Daarnaast dienen de ondernemers zich aan hun vergunningsvoorwaarden te houden zoals die gedeponeerd zijn bij de desbetreffende instanties. Restauranthouders als deel van de horecasector zeggen dat zij sedert de problemen rond de verspreiding van het COVID-19 virus zijn ontstaan hun omzet behoorlijk hebben zien afnemen. “Ter ondersteuning van de zware lasten en verliezen uit de sector, vragen wij u te kijken naar mogelijkheden, ter ondersteuning oftewel subsidie van de sector, zoals vrijstelling op omzetbelasting, inkomstenbelasting op het boekjaar 2019 en 2020”, aldus de VHS. Zij maakt ook duidelijk, dat zij de wet- en regelgeving altijd zal respecteren, en de vaccinatie daarvoor wetgeving te maken, omdat zij niet voor het karretje gespannen wil worden door dat te verplichten.

De regering moet volgens de VHS, niet alleen de zorg beschermen, maar ook de private sector, met name: de ondernemers en medewerkers uit de horecasector.

Deze groep heeft al veel te lang met de overheid gesproken. Indien er geen gehoor wordt gegeven aan de problemen van de sector, zal het de komende week overgaan tot het barricaderen van wegen. Tot slot verklaart de VHS, dat de vereniging onder grote druk staat. Indien er volgens VHS van overheidswege geen actie komt, zal het zelf maatregelen treffen om de grote ondergang van de sector tegen te gaan.