Nabestaanden covid-doden klagen over vermeende onmenselijke behandeling

Nabestaanden van de aan covid-19 overleden personen hebben melding gemaakt over een onmenselijke behandeling die hun dierbaren hebben gekregen. Volgens de klagers worden de overleden personen gesmeten in gekoelde containers die zich bevinden op het terrein van het Wanica ziekenhuis en wordt er volgens geruchten over het ontzielde lichamen gelopen. Dit zou tot gevolg hebben dat sommige lijken er verminkt uitzien, nadat deze aan de familie werden afgestaan. NDP-parlementariër, Melvin Bouva, liet in het parlement weten het niet zo te zullen laten, dat er op een dergelijke manier met overledenen wordt omgegaan.

De directeur van het Wanica ziekenhuis, Jason van Genderen, verklaarde tegenover een lokaal nieuwsmedium, dat hetgeen wordt beweerd, niet op waarheid berust. Volgens hem zijn de foto’s die momenteel circuleren, slechts het beeld van hoe de mensen werden geplaatst, omdat men de container aan het schoonmaken was. De directeur vertelt dat de mensen daadwerkelijk op rekken worden geplaatst en dat er in geen geval sprake is van vertrapping van lijken.

Volgens Bouva is het een ongewoon beeld, dat lijken zich op de vloer in een container en opgepakt bevinden. Hij zei deze klacht reeds eerder te hebben ontvangen, echter werd hem steeds voorgehouden dat het voormelde niet waar is en dat de mensen op rekken worden geplaatst.