Woningen en percelen Dalian IV-project worden geoccupeerd

Al enkele dagen worden onafgebouwde woningen en percelen in het Dalian IV-project te Paramaribo-Noord, geoccupeerd. Geruchten doen de ronde dat twee Abop-toppers gesproken hebben over occupatie van de woningen. Een van hen zou gezegd hebben, dat mensen de woningen en gronden mogen occuperen. Hiervoor was het redelijk stil op het project waar de werkzaamheden tijdelijk zijn stopgezet vanwege een onderzoek dat gaande is. Al dagen komen mensen naar het project, gronden worden opengekapt en verbrand waarna er borden geplaatst worden met namen. Ook op onafgebouwde woningen wordt de familienaam van de occupant(en) geschreven en ‘bezet’.

Burgers die niet bij naam genoemd willen worden, geven aan dat zij van anderen hebben gehoord, dat de woningen en percelen op het project, geoccupeerd mogen worden. Zij zeggen dat ze zijn afgekomen op wat ze hebben gehoord. Velen geven aan dat zij weten dat occupatie niet mag, maar weer anderen zeggen dat zij toestemming hebben gehad. Zij die beseffen dat ze illegaal bezig zijn, vinden dat de regering ook oog moet hebben voor de armen. Huurwoningen zijn onbetaalbaar, terwijl ook de prijzen van levensmiddelen omhoog zijn gegaan. De mensen geven aan dat met het kraken van een woning of perceel, hun nood verlicht zal worden.

Het project is tijdens regering Bouterse gestart. Enkele huizen zijn reeds afgebouwd, waarna de rechtmatige eigenaren hun intrek hebben genomen en vredig daar wonen. Echter een deel van de woningen is nog niet afgebouwd. De bewoners zijn van mening dat de politie de zaak moet aanpakken. Enkele bewoners geven aan, dat de mensen super onbeschoft zijn. “De mensen lopen gewoon dwars door de percelen van anderen en nemen ongevraagd gewoon planken en andere dingen die ze nodig hebben mee”, zegt een bewoner. Hij deelt mee dat hij heeft gehoord dat vicepresident Ronnie Brunswijk, toestemming heeft gegeven, maar zelf denkt hij dat dit niet dat op waarheid berust.

De bewoners hebben er vertrouwen in dat de regering een oplossing zal brengen in deze kwestie. Een bewoner zegt dat hij ook een woning op het project heeft en komt kijken hoe zaken eraan toe gaan. Hij is nog bezig diefijzers te plaatsen. “Ik heb al water, maar ik wacht nog op stroom, zodat ik mijn intrek kan nemen met mijn gezin.” Hij zegt dat bij de wisseling van de leiding van het land, de regering heeft aangegeven, dat er een onderzoek gaande is, waardoor veel is stilgelegd. “Het project valt onder de SPSB, maar er wordt niets gedaan. Na de eerste groep occupanten hebben we een brief gericht naar de leiding van de bank over de situatie, maar we weten niet wat de bank doet. Er zijn mensen die nog in overleg zijn met de bank om hun stukken in orde te maken. Zij voelen zich onveilig. Ze hebben de juiste trajecten afgelegd, terwijl andere occuperen. Het is niet eerlijk”, aldus de burger die nog zijn intrek moet nemen.