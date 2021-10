Geen ruimte voor nieuwe visvergunningen aan Guyanese vissers

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Pramand Sewdien, heeft onlangs tegenover een lokaal medium verklaard, dat de Guyanese regering politiek bedrijft met de kwestie van de 150 vergunningen voor Guyanese vissers. Volgens Sewdien is er ‘’geen ruimte om nieuwe vergunningen te geven en indien er plaats zou zijn, zijn er heel wat zaken waaraan mensen moeten voldoen alvorens met in aanmerking kan komen’’. ‘’Die ruimte hebben we helemaal niet”, benadrukt Sewdien. Volgens de minister wil de Guyanese regering dat Suriname 150 vergunningen verstrekt aan Guyanese vissers. Sewdien verduidelijkt dat de Guyanese president Irfaan Ali, de stromannen wil uitschakelen. Zij verdienen veel geld door hun vergunningen te verhuren aan Guyanse vissers, vandaar dat president Ali als oplossing ziet dat Suriname vergunningen verstrekt aan Guyanese vissers.

Maar volgens Sewdien kan dit helemaal niet, omdat de Surinaamse wetgeving dat niet toelaat. ‘’Om in aanmerking voor visvergunningen te komen, moeten de mensen ingezetenen zijn van Suriname. De persoon moet ook belasting afdragen en ingeschreven zijn bij de Maritieme Autoriteit Suriname’’, aldus Sewdien.

Willem Mohamed-Hoesein, voorzitter van Het Vissercollectief, zegt desgevraagd, dat het goed is dat de minister nu begrijpt wat de Guyanese regering op haar agenda heeft staan. ‘’Het is heel mooi, dat de bewindsman nu door heeft, dat Guyana politiek met de kwestie probeert te bedrijven. Het lijkt nu de goede kant op te gaan, nu de minister weet wat er speelt.” Mohamed-Hoesein hoopt niet dat zaken achteraf toch in orde worden gemaakt. Volgens hem spelen er zoveel problemen in de visserij die aangepakt moeten worden. ‘’De sector verkeert momenteel is een moeilijke situatie, de visvangst is achteruit gegaan. Waarop zou het dan lijken als er nieuwe vergunningen zouden worden gegeven? De sector heeft op dit moment hulp nodig, geen extra problemen”, aldus Mohamed-Hoesein.

Sewdien stelt dat de kwestie van vergunningen aan Guyanese vissers van tafel is, maar toch haalt de Guyanese regering het aan. ‘’Guyana probeert hiermee kracht te ontwikkelen en bedrijft om die redenen politiek met de zaak’’, aldus de minister.

door Orsilia Dinge