Reeds 50,45% van de doelgroep gevaccineerd

11 doden en 288 besmettingen

Momenteel is 50,45 procent van de doelgroeppopulatie (481,651) met minimaal één dosis covid-vaccin gevaccineerd. De covid-maatregelen zijn verlengd tot en met 15 november 2021. Het uitgaansverbod (21.00uur tot 05.00 uur) blijft van kracht. In het afgelopen etmaal werden 288 personen (50,1%) positief getest op het coronavirus. Van de 575 swabs die werden afgenomen, waren 287 negatief. In de eerste 20 dagen van de maand oktober werden 5.653 personen positief getest en zijn 156 personen overleden aan de gevolgen van COVID-19. In het afgelopen etmaal zijn 11 personen overleden aan de gevolgen van COVID-19: 3 in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), 2 in het ‘s Lands Hospitaal, 2 in het St. Vincentius Ziekenhuis, 2 in het Regionaal Ziekenhuis Wanica en 2 in thuisisolatie. Tot nog toe zijn vanaf het begin van de pandemie in medio maart 2020, 1,040 mensen in ons land overleden aan COVID-19. Op dit moment liggen er 14 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 81 covid-patiënten opgenomen, waarvan 14 volledig gevaccineerd zijn.

4 zijn gedeeltelijk gevaccineerd, terwijl helemaal niet gevaccineerd zijn. Van de 82 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de status van 16 onbekend.

43 mensen verkeren in thuisisolatie en werden 21 personen in de afgelopen 24 uur genezen verklaard. Hoeveel mensen thuis genezen zijn verklaard de afgelopen dagen, is niet bekend. Tot op dit moment is slechts 31,37 % van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd, terwijl 9,05 % gedeeltelijk gevaccineerd (1 dosis) is. Tot op heden zijn er totaal 432,153 prikken gezet.

Het hoge aantal besmettingen kan teruggedrongen worden door vaccinatie. Het ministerie roept daarom de bevolking op, zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Hoewel de situatie zeer ernstig is, zijn de maatregelen niet verscherpt.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt, dat de samenleving zich zoveel mogelijk dient te houden aan de MoHanA-regels: Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden!