Covid-maatregelen met vier weken verlengd

Total lockdown op 4 november

De nieuwe COVID-19-maatregelen die gelden van dinsdag 19 oktober 2021 tot en met maandag 15 november 2021, zijn ongewijzigd gebleven. Het uitgaansverbod is vanaf 18 oktober tot en met 15 november dagelijks van 21:00 uur in de avond tot 05:00 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid mag men zich gedurende deze periode, van 05.00 uur in de ochtend tot 21:00 uur in de avond, begeven op de openbare weg. Het is eenieder verboden zich in de periode van 3 november 2021 om 21.00 uur tot en met 5 november 2021, om 05.00 uur in heel Suriname op de openbare weg te begeven of te bevinden.

Voor in-, en outbound passagiers, geldt nu een negatieve SARS-CoV-2 antigeentest van niet ouder dan 24 uur, in plaats van de zogeheten PCR-test, waarbij het bewijs is uitgegeven door een officiële testinstantie. Contactsporten zijn toegestaan (weliswaar zonder publiek). Contactsporten zijn toegestaan voor volledig gevaccineerde sporters, met inachtneming van de geldende preventieprotocollen. Individuele sporten en non-contactsporten zijn eveneens toegestaan. Indien er competities worden opgestart, dan dienen deze zonder publiek worden gespeeld.

Gedurende het uitgaansverbod, op de aangegeven uren, mogen de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven. Deze uitzondering geldt ook voor personen die zich op de openbare weg moeten begeven, vanwege medische spoedgevallen en of het doen van een COVID-19-swab of -vaccinatie.

Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan tien personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblee, de regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten. Voorgaande is niet van toepassing op groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen en kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar. De grenzen zijn in de deze periode geopend voor personenverkeer.

Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht. De vliegmaatschappijen hebben voor volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle en handhavingsplicht. Niet – of niet volledig gevaccineerde personen zijn gehouden aan quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in deze periode het goederen- en essentieel personenverkeer te water toegestaan zijn.