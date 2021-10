‘We moeten illegaliteit harder aanpakken’

Op de Dag der Marrons op zondag 10 oktober, werd de lockdown massaal overtreden. Maar ook op doordeweekse dagen en in het weekend, houden velen zich niet aan de lockdown die om 21.00 ingaat en duurt tot 05.00 uur. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, is van mening dat de autoriteiten harder moeten optreden. “We moeten illegaliteiten harder aanpakken en niet gewoon laten passeren”, zegt Ramdin. ‘’De politie moet harder optreden tegen mensen die strafbare feiten plegen. Men durft niet, maar als je het één keer doet, zal het nog wel een volgende keer gebeuren, maar naarmate men door heeft dat er wordt ingegrepen, zal men zich beter gaan gedragen. Persoonlijk dring ik aan op een hele stevige ordehandhaving”, aldus Ramdin.

Saka Yu Tempo

Behalve het overtreden van de lockdown, vinden er veelvuldig misdrijven waaronder inbraken en berovingen plaats alsook verkeerscriminaliteit.

Het ministerie van Justitie en Politie heeft in dit kader besloten een Criminaliteitsurgentieplan uit te voeren.

Deze operatie met de naam ‘Saka Yu Tempo’, is reeds enige tijd in uitvoering, echter is gebleken dat deze operatie nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Dit is duidelijk te zien aan het aantal (dodelijke) verkeersongelukken, gewelddadige gewapende overvallen in woningen en bedrijven en straatberovingen. Het Criminaliteitsurgentieplan is bedoeld als ondersteuning aan de politie. De hoofdlijnen van het plan zijn verhoogde surveillance om de zichtbaarheid van de politie en haar bijstandsteams te verhogen. Dit zal bestaan uit politievoertuigen en tijdelijke inzet van gehuurde voertuigen, bijstand van het Nationaal Leger en de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), evenals assistentie van geselecteerde bonafide particuliere beveiligingsbedrijven die voldoen aan de criteria van het Ministerie, een en ander vooruitlopend op de definitieve regulering van de sector. Het Korps Politie Suriname is belast met de uitvoering, terwijl vanuit het ministerie en vanuit het Kabinet van de President, capaciteitsversterking zal worden verleend.