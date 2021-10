Advocaten geven nog steeds kosteloos kwalitatieve rechtsbijstand

Ondanks alle uitdagingen blikt de deken van de orde van advocaten, Samantha Gadjraj tevreden terug op het afgelopen zittingsjaar. Zij legde de nadruk aan Covid – 19, sluiten van het Hof, buiten zitten wachten in zon en regen, de airconditioning die maandenlang niet werkten, internet die uitviel in het gebouw, het schrijnend tekort aan personeel op het BuFAZ enz. “Toch blik ik tevreden terug. Dit vooral omdat wij advocaten stand hebben gehouden ondanks dit alles. Voorts hebben advocaten in het afgelopen jaar getoond met de nodige kunst en vliegwerk, against all odds, de justitiabele van rechtsbijstand te voorzien. Met haar 227 advocaten is de SOvA als publieke beroepsorganisatie noodgedwongen in staat geweest om binnen een jaar over te kunnen gaan tot digitaal procederen. Dit is een grote mijlpaal welke zeker zal bijdragen aan het sneller procederen tussen partijen”, aldus Gadjraj vorige week vrijdag tijdens de opening van het zittingsjaar van de rechterlijke macht.

Nieuwe uitdagingen

De wissel van de wacht bracht ook nieuwe uitdagingen met zich mee. “De nieuwe regering moest allerlei maatregelen instellen om Suriname niet in financial default te doen geraken. Advocaten zagen in het afgelopen zittingsjaar de wisselkoers omhoog gaan, de nutsvoorzieningen omhoog gaan, verhoogde telefoonkosten en de benzineprijs ging ook omhoog. Het enige dat niet omhoog ging was hun honorarium; De advocaat als zelfstandig ondernemer worstelt thans dagelijks met deze uitdagingen en het is niet makkelijk om je kantoor open te houden”, zegt Gadjraj. Volgens haar heeft de advocatuur middels haar eeuwenoude survival skills getoond de rechtsbijstand aan justitiabelen nimmer te verzaken. “Tot op dit moment geven advocaten dagelijks nog steeds kosteloos rechtsbijstand en wordt er kwalitatief goed geprocedeerd. Ook in de rechtspraak, heeft de advocatuur in het afgelopen zittingsjaar getoond volwassen te zijn: discussies rondom het besluit van het Constitutioneel Hof inzake amnestie en tuchtklachten tegen advocaten zijn volwaardige discussies geweest en advocaten hebben getoond vrijelijk samen te kunnen werken in alle gevallen. S ’Lands President Santokhi, heeft in zijn jaarrede aangegeven, dat de rechtsstaat grootste prioriteit geniet van de regering. “Hiervoor hebben we een politioneel en justitieel apparaat nodig welke goed voorzien is van zowel het noodzakelijk personeel alsook het instrumentarium om deze zorg te bieden”, aldus Santokhi.

SOvA

“De SOvA heeft als publieke beroepsorganisatie getoond een omarmende houding te hebben en heeft mede daardoor, de positieve groei binnen de rechtstaat weten te bevorderen. Wij hebben in het afgelopen zittingsjaarvolledig samengewerkt met het Hof in het traject dat zij heeft uitgestippeld. Gezegd mag worden dat het Hof hier een compliment mag krijgen, omdat zij als koploper heeft gewerkt aan directe communicatie en onmiddellijke overlegmomenten. Dit is een bijzondere omstandigheid en dient gekoesterd te worden. Via de directe communicatie kunnen problemen snel en efficiënt worden aangepakt”, stelt de deken van de orde van advocaten.

Het Hof van Justitie heeft voorts middels het procesreglement een geheel nieuwe dimensie geschapen voor het rechtsproces en wel omdat de verdeling van de werkzaamheden binnen het HvJ ruimte geeft om vraagstukken direct te deponeren bij de sector / en of unit – voorzitters. Volgens Gadjraj, duurt het ondanks deze positieve ontwikkelingen nog steeds allemaal veels te lang voor de cliënt. “De in te halen achterstand is van dien aard dat er nog zeker 2 lange jaren door alle rechtsbeoefenaars aan de weg zal moeten worden getimmerd: er zijn nog steeds te weinig rechters en griffiers, zittingen duren te lang, vonnissen worden te laat uitgereikt, instituten zijn vaak telefonisch onbereikbaar, zaken worden makkelijk met anderhalf jaar uitgesteld v.v. Maar, er is hoop. En dat stemt prettig”.