Goede immunisatie door vaccinatiecampagne

Sinds medio maart 2020, 1000 mensen overleden

Onlangs werd er gemeld, dat de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand op korte termijn aangepast zal worden, waarbij het vaccineren tegen COVID-19 verplicht wordt gesteld. Asin verklaarde dat de regering door middel van de vaccinatiecampagne tracht, de mogelijkheden voor vaccineren te bekijken, en die op een vriendelijke wijze, zonder dwang te kunnen realiseren. “Er is op geen enkele manier sprake van dwang, maar als de situatie zo ernstig blijft, zoals die bij de KKF en de ziekenhuizen momenteel is, dan ben ik bang dat we wel maatregelen tegen het einde van het jaar zullen moeten doorvoeren”, aldus Javier Asin, coördinator van het vaccinatieprogramma, die dat gisteren tijdens een reguliere covid-persconferentie meedeelde.

Asin vertelde, dat indien nodig, het document na de juridische toetsing een mogelijke verplichting wordt. “Momenteel is dat niet aan de orde, en we hopen dat het ook nooit aan de orde zal komt”, zei Asin. Hij vertelde, dat de rede waarom het desbetreffende document, wel juridisch getoetst zal worden, is omdat de covid-situatie in ons land heel ernstig geworden is. “Onze vijand is het coronavirus, covid heeft geen politieke kleur, we moeten dus kijken, hoe we van dit virus afkomen. Als dit zo door blijft gaan tot eind december, dan zouden we een situatie als in India of Brazilië kunnen krijgen”, aldus Asin. Hij vertelde, dat de regering er alle vertrouwen in heeft, dat de huidige wijze waarop de vaccinatiecampagne uitgevoerd wordt, die momenteel voldoende is. “We komen niet aan de manier, waarbij de verplichting nodig is de niet-gevaccineerden te beschermen”, zei Asin. Asin onthulde, dat er vanaf vandaag een grote covid-sight geopend is, en dat zeven dagen in de week, buiten werktijd en die in de weekenden open zal zijn. Volgens Asin, zal het Zorghotel vanaf maandag operationeel worden, zodat men in de middag en in de avond kan vaccineren. “Daarnaast zullen we ook echt actief beginnen met ons outreach-programma. De bedoeling hiervan is om info-sessies te verstrekken bij bedrijven”, zei Asin. Ook het scholenprogramma zal volgens Asin opgestart worden, waarbij de scholen de komende maand bezocht zullen worden, en informatie verstrekt, en de leerlingen die gevaccineerd wensen te worden, dat ook op school zullen kunnen doen. Daarenboven zullen ook de buurten een bezoek krijgen. “Mensen die vragen en twijfels hebben, zullen dan geholpen worden en indien gewenst, ook ter plekke gevaccineerd worden”, aldus Asin. In het afgelopen etmaal werden 269 personen positief getest op het coronavirus. Van de 799 swabs die werden afgenomen, waren 530 negatief. In het afgelopen etmaal zijn 6 personen overleden aan de gevolgen van een covid-besmetting. Tot nog toe zijn er vanaf het begin van de pandemie in medio maart 2020, 1000 mensen in ons land overleden aan de gevolgen van COVID-19. In thuisisolatie verkeren 45 personen en 6 personen zijn genezen verklaard. Momenteel liggen er 14 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 73 covid-patiënten opgenomen, waarvan 13 volledig gevaccineerd zijn en 3 gedeeltelijk gevaccineerd (1 dosis). Van de 73 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de gezondheidstoestand van 18 onbekend. Van de totale populatie (601.158) is nu 9,40% gevaccineerd met minimaal 1 dosis. Tot op dit moment is slechts 30,45% van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd. Tot op heden zijn er 422,680 prikken gezet.