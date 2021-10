Granman Aboikoni zal eerste prikje nemen in aanwezigheid van Ramadhin

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is vanmorgen vertrokken naar Boven- Suriname richting Asidonhopo, alwaar hij heeft afgesproken met granman Aboikoni. “De bedoeling is dat we de granman motiveren om zijn prikje te nemen in mijn aanwezigheid. We gaan een uitgebreide rapportage daarvan brengen, omdat we al geruime tijd stappen ondernemen om meer mensen te overtuigen waarom vaccineren zo belangrijk is”, aldus Ramadhin.

Motiveren om te vaccineren

De vaccinatiecampagne die vanuit de overheid wordt gevoerd, is niet in goede aard gevallen en wordt door het traditioneel gezag ervaren als dwang. Volgens Ramadhin verplicht de regering niemand, maar er is wel een conceptwet in de maak, waarbij personen worden gemotiveerd en daarbij wordt gesteld, dat als je toegang wilt tot bepaalde sectoren, dan kan dat alleen met een volledig vaccinatiebewijs, omdat er daar meerdere mensen bij elkaar komen. De overheid is al geruime tijd bezig met deze wet, zodat werknemers worden gemotiveerd te laten vaccineren en dat is duidelijk te merken op diverse ministeries, bij De Nationale Assemblee en op het Kabinet van de President is er een verhoogde controle op vaccinatie. Het doen van een sneltest voor het verkrijgen van toegang tot bepaalde van deze plekken is al in volle gang. Het bedrijfsleven roert zich ook al geruime tijd en vraagt naar een wetgeving, zodat zij kunnen ingrijpen, omdat besmettingen op de werkvloer, quarantaine dagen van werknemers kosten- en werkdruk verhogend zijn binnen verschillende organisaties. Volgens de VSB heeft onze fragiele economie een boost nodig en kunnen wij ons niet langer gegijzeld houden door vaccinatieweigeraars die niet altijd op zuivere gronden de vaccinatie weigeren.

40% Covid-sterfte creolen

Afgelopen week vertelde Ramadhin in zijn presentatie in DNA, dat Creolen het meest gestorven zijn aan het coronavirus en wel met 40,7 %, gevolgd door Hindoestanen 16,7%, Javanen 12,6%, Marrons 8,8 %, gemengd 4,4 % en inheemsen 3,3%. De mensen die in de maand september opgenomen werden in de ziekenhuizen, waren voor 76,5 procent niet gevaccineerd. Sinds gisteren heeft Suriname 1.000 mensen verloren aan de gevolgen van Covid-19. In het afgelopen etmaal zijn 6 mensen overleden.

In twee weken tijd zijn er 116 doden te betreuren. Deze maand zijn al 5.230 personen positief getest. In totaal zijn 45.861 personen positief getest. Op de Intensive Care Units van diverse ziekenhuizen worden 14 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 73 Covid-patiënten opgenomen. 13 van de patiënten zijn volledig gevaccineerd, terwijl 3 de 1e prik hebben gekregen.