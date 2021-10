Protesten zullen toenemen indien regering vaccineren verplicht stelt

Gisteren hebben kerkgemeenschappen, vakbondsleiders, burgers en enkele assembleeleden, op het Onafhankelijkheids-plein geprotesteerd tegen een mogelijk op handen zijnde vaccinatieplicht. Apostel en trekker van het protest Steven Reyme, zei dat het niet bij deze ene actie zal blijven. De groep hekelt het dwingende beleid van de regering dat erop gericht is dat eenieder zich laat vaccineren. Volgens de groep wordt er apartheid en haatzaaierij gecreëerd tussen degenen die wel en zij die niet gevaccineerd zijn. Reyme zei dat de groep die nog niet bereid is zich te laten vaccineren, ten onrechte anti-vaxxers wordt genoemd. ‘’We zijn geen anti-vaxxers. We hebben niets tegen de vaccinatie, we zijn gewoon tegen de vaccinatiedwang’’, stelt Reyme, eraan toevoegend dat in de groep ‘’ook gevaccineerden zitten’’. Momenteel is er een wet over covid-vaccinatie in de maak. De assembleeleden Edward Belfort, Rabin Parmessar, Melvin Bouva, Ebu Jones en Stephen Tsang, stelden dat de NDP-fractie tegen zal stemmen. Reyme riep de assembleeleden op niets tegen de wil van het volk te doen. De betogers zeiden dat de acties zich zullen uitbreiden, indien de regering vaccineren verplicht stelt. Volgens hen heeft de samenleving met veel ergere problemen te kampen die de regering zou kunnen aanpakken.

Jennifer van Dijk-Silos die de actie ook ondersteunde, benadrukte dat er gestreden zal worden tegen onrecht. Zij riep de mensen op te strijden tegen de dwang die momenteel wordt opgelegd. ‘’Te onrechtvaardigheid tron wet, dan verzet mus kon!”