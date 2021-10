Commissaris van Politie Peiter en Inspecteur Esajas, zijn aangehouden in verband met de 400 kilo cocaïnezaak van de Smaragdstraat. Zoals bekend, werd 400 kilo cocaïne in een busje onderschept in de voormelde straat. De drugs waren daags daarvoor vanuit Moengo naar de stad vervoerd. Peiter en Esajas worden ervan verdacht de drugs richting hoofdstad te hebben vervoerd.