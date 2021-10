Ressorten Boven-Suriname lijden onder gevolgen pandemie

De ressorten aan de bovenloop van de Surinamerivier, lijden onder de gevolgen van de covid-pandemie. Zo is het toerisme enorm gedaald. Volgens de eigenaren zijn er twee groepen: een die toch nog doordraait en voornamelijk lokale gasten ontvangt en de ressorten die vallen onder Mets Travel en Tours Suriname. De ressorten die vallen onder Mets Travel en Tours Suriname, ontvingen veelal buitenlandse gasten. Veel van deze ressorten zien er verlaten uit. “De eens bloeiende Awaradam ressort is er een voorbeeld van. Het lijkt tegenwoordig op een spookdorp. Geen ziel is daar aanwezig en de mensen die er werkten, die krijgen ook geen tegemoetkomingen”, aldus een ressorteigenaar tegenover de krant.

Volgens hem is er sinds de covid-pandemie niets gedaan voor de ressorten. “Men is ons op geen enkele manier tegemoet gekomen, terwijl men weet dat wij het moeten hebben van het toerisme. Maar met een lockdown die thans twee jaren heeft geduurd, waar moesten wij de middelen vandaan halen.” De ressorteigenaar zegt dat het de lokale gemeenschap is die werkt op zulke ressorten, maar nu werkloos is. We hebben getracht de mensen zeker drie maanden lang door te betalen, omdat we weten dat ze ook onkosten hebben. Maar op den duur konden wij dat ook niet meer. De mensen zitten nu thuis zonder loon. We hebben brieven gericht naar de overheid, maar zonder oplossing”, aldus de ressorteigenaar.

De ressorten aan de benedenloop kunnen het volgens hem nog redden met de lokale gemeenschap, omdat de kosten om deze ressorten te bereiken, niet zo hoog zijn. “Men kan toch redelijke tarieven vragen. Maar op het moment dat wij van de bovenloop onze kosten bekendmaken, is het voor de lokale gemeenschap een probleem. De mensen willen ontspannen, maar hebben dat geld ook niet. We proberen het op te vangen door een deel buitenlanders en een deel lokaal.”