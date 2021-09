‘Vierde covid-golf niet te vergelijken met eerdere’

Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van Volksgezondheid, zei onlangs dat we de eerste en tweede golf van de COVID-19-pandemie niet moeten vergelijken met de huidige golf. “Een enorm aantal mensen in het land is besmet en het gaat zo door blijven, want het Reproductiegetal (R) is nu rond de 1. Dat wil zeggen, dat we minimaal twee tot drie weken achtereen, mensen zullen hebben die besmet zijn geraakt”, aldus Sukul. Hij onthulde, dat de laatste testresultaten al binnen zijn, en is gebleken dat de meeste besmettingen door de Deltavariant zijn veroorzaakt. “Met zo een grote golf, waarbij gemiddeld 500 mensen per dag besmet raken, verwachten we ook ,dat een aantal mensen opname behoeftigd zullen worden, ze zullen in de ziekenhuizen of Intensive Care Unit (ICU) opgenomen moeten worden”, aldus Sukul. Er wordt volgens Sukul, voor wat betreft het vaccineren, dagelijks getracht een betere communicatie met de samenleving tot stand te brengen. “Zodat zij niet tot de groep kunnen behoren die op de ICU belandt”, aldus Sukul. In de afgelopen 24 uur werden 415 personen (36,8%) positief getest op het coronavirus. Van de 1.128 swabs die werden afgenomen, waren 713 negatief. In het afgelopen etmaal zijn 6 personen overleden aan de gevolgen van een COVID-19 besmetting. Tot nog toe zijn er vanaf het begin van de pandemie in medio maart 2020, 861 mensen in ons land gestorven aan COVID-19. Momenteel liggen er 19 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 113 covid-patiënten opgenomen, waarvan 8 volledig gevaccineerd zijn. Van de 113 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de gezondheidstoestand van 21 onbekend. In het afgelopen etmaal, werd er geen update gegeven over hoeveel mensen in thuisisolatie verkeren. 13 personen zijn genezen verklaard. Hoeveel mensen thuis genezen zijn verklaard de afgelopen dagen, is niet bekend. Slechts 9,49 % van de totale populatie (601.158) is gevaccineerd met minimaal 1 dosis. Tot op dit moment is slechts 28,03% van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd. Tot op heden zijn er totaal 394.029 prikken gezet. Het hoge aantal besmettingen kan teruggedrongen worden door vaccinatie. Het ministerie roept daarom de bevolking op, zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Hoewel de situatie zeer ernstig is, zijn de maatregelen nog niet verscherpt. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt, dat de samenleving zich zoveel mogelijk dient te houden aan de MoHanA-regels:

Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden!

(Bron: Covid-19.sr, Laatjevaccineren.sr)